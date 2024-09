Semana Nacional do Trânsito: manutenção veicular pode contribuir para um tráfego mais seguro

Segundo dados da Allianz Partners, no primeiro semestre de 2024, 78% das assistências realizadas foram por conta de pane mecânica ou elétrica – A Semana Nacional do Trânsito é celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro e tem como objetivo alertar a sociedade sobre a segurança viária. A campanha de 2024 busca conscientizar sobre a importância de atitudes responsáveis e empáticas para a construção de um trânsito mais seguro e harmonioso. Porém, outro fator importante que pode colaborar para melhorar a segurança no trânsito é a conscientização sobre a manutenção dos veículos, que também podem causar acidentes. Dados levantados pela Allianz Partners, empresa líder em assistência 24h, reforçam a importância de ações preventivas.

No primeiro semestre de 2024, a Allianz Partners Brasil realizou cerca de 880 mil assistências, sendo 78% por razões de pane mecânica e elétrica. Esses casos podem ser prevenidos com manutenção e vistorias periódicas, colaborando para que veículos não fiquem parados na via durante o percurso, causando engarrafamentos e possíveis acidentes. Além disso, 9% do total de assistências do período foram realizadas por conta de acidente envolvendo veículos.

“É importante termos sempre atitudes que garantam a nossa tranquilidade e a de quem está a nossa volta. Muitas as vezes, ações simples de prevenção podem trazer muitos benefícios.”, explica Leonardo Gava, Diretor de Operações da Allianz Partners Brasil. “Gostaríamos de aproveitar a Semana Nacional do Trânsito para alertar os motoristas sobre a importância de realizar a revisão veicular periódica, com o objetivo de evitar acidentes.”, completa.

Confira abaixo os principais sinais de falhas em importantes componentes do veículo:

Bateria: A parte superior possui um indicador de carga. A cor verde indica que a bateria está boa para uso, enquanto a preta pode sinalizar que está descarregada ou prestes a acabar. Além disso é possível fazer testes periódicos a cada revisão ou manutenção realizada no veículo obtendo assim um diagnóstico ainda mais preciso. Vale ressaltar que a vida útil de uma bateria varia entre 18 e 36 meses.

Fusível: Muitas panes ocorrem por causa de fusíveis queimados. É possível identificar possíveis problemas observando o quadro de fusíveis do carro e tentar encontrar qual tenha a lanterna interna rompida ou início de derretimento. É bom sempre ter alguns fusíveis reservas para qualquer emergência. Ao observar um dos sintomas acima direcione o veículo a um eletricista de confiança para verificação da parte elétrica e identificação do problema que está causando a sobrecarga do fusível.

Superaquecimento: O uso do aditivo correto no líquido de arrefecimento, a verificação da válvula termostática, das mangueiras, da tampa do reservatório e do funcionamento do eletroventilador são cuidados importantes para evitar superaquecimento do motor. A segurança no trânsito vai além da manutenção preventiva. Adotar uma direção defensiva e seguir algumas dicas básicas de segurança pode fazer toda a diferença:

Não dirija sob efeito de álcool.

Use o cinto de segurança.

Respeite a sinalização e os limites de velocidade.

Não utilize o celular enquanto dirige.

Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas.

Cuidado nos cruzamentos e sinalize antes de realizar manobras.

Mantenha distância segura do veículo à frente.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Allianz Partners reforça que cada motorista tem um papel crucial na promoção da paz no trânsito. Com uma manutenção preventiva adequada e práticas de condução responsáveis, todos podemos contribuir para um ambiente mais seguro nas ruas e nas estradas.

