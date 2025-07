Trump, tarifas e choque sistêmico: o setor de seguros brasileiro está pronto para um mundo de riscos interconectados?

(*) Por Fabio Sarrico, analista sênior de seguros da Celent – Em 9 de julho de 2025, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras — a mais elevada entre os países impactados por sua nova onda de medidas protecionistas. Embora a vigência comece em 1º de agosto, os efeitos já são tangíveis: setores como carne bovina, mel orgânico, rochas ornamentais, madeira, móveis e pescados enfrentam cancelamentos, paralisações e suspensão de embarques.

Mais do que uma medida comercial, trata-se de uma decisão com forte impacto geopolítico, capaz de gerar efeitos sistêmicos sobre mercados de crédito, cadeias de suprimentos, câmbio e o setor global de seguros.

Embora diversas justificativas tenham sido apresentadas — desde o apoio a Jair Bolsonaro até alegações de censura nas redes sociais —, a afirmação vaga de que a relação comercial seria “injusta” não se sustenta tecnicamente. A decisão carece de fundamentos econômicos sólidos. Segundo o ComexStat (MDIC), os EUA mantiveram, em 2024, um superávit comercial frente ao Brasil de aproximadamente US$ 1,68 bilhão. Nenhum dos argumentos utilizados por Trump encontra respaldo em modelos atuariais ou indicadores tradicionais de risco.

E se o risco não for mais um evento isolado, mas um fluxo constante e imprevisível? Segundo reportagem do G1, os seguintes impactos já foram observados desde o anúncio:

📦 Impactos Setoriais Antecipados

1 – Setor

2 – Impacto Imediato

3 – Risco Segurável

1 – Mel Orgânico

2 – Cancelamento de encomendas; 500 t afetadas; 12 mil produtores

3 – Agrícola, crédito rural, supply chain

1 – Rochas Naturais

2 – Suspensão de embarques; risco sobre 82% da receita do setor

3 – Transporte, propriedade, exportação

1 -Carne Bovina

2 – Paralisação de 4 frigoríficos; redirecionamento de produção

3 – Agrícola, transporte, crédito comercial

1 – Madeira

2 – Férias coletivas na BrasPine; ameaça a 400 mil empregos

3 – Business interruption, crédito, P&C empresarial

1 – Móveis

2 – Exportações interrompidas para os EUA

3 – Exportação, crédito, logística

1 – Pescados

2 – 58 contêineres retidos em portos do Nordeste

3 – Marítimo, perecíveis, transporte

Esses efeitos mostram como a percepção de risco já afeta contratos de seguro, antes mesmo da tarifa entrar em vigor.

Nesse contexto, a Celent lançou o relatório Navigating Liquid Risk: Rethinking Insurance for a World of Disruption, que apresenta o conceito de Risco Líquido, um novo paradigma para lidar com riscos interconectados, assimétricos e não modeláveis por abordagens tradicionais.

O estudo detalha quatro forças que redesenham o cenário de risco: mudanças climáticas, fragmentação geopolítica, transformações sociais e tecnologia disruptiva. Essas forças se combinam, acelerando a instabilidade e exigindo das seguradoras novas formas de perceber, antecipar e reagir.

A proposta inclui arquiteturas flexíveis, uso de IA sensível ao contexto, decisões em tempo real e simulações para precificação dinâmica — elementos fundamentais para um modelo de subscrição compatível com um mundo em disrupção permanente.

O futuro da subscrição não está em precificar melhor, mas em perceber, contextualizar e reagir em tempo real. A tarifa de Trump não é apenas uma notícia comercial. É um alerta. Um teste real de prontidão sistêmica. Sua seguradora está preparada?