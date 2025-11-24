Superintendente da Susep recebe exemplar de obra histórica sobre Seguro Garantia

Na manhã desta terça-feira, a Agência Seg News teve a honra de entregar ao superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, um exemplar do livro “História e Desenvolvimento do Seguro Garantia no Brasil”

A entrega ocorreu durante o evento promovido pela autarquia na sede do Banco Central, em São Paulo, reunindo especialistas, lideranças do setor e representantes de diversas instituições do mercado segurador.

A obra, considerada “a Bíblia do Seguro Garantia”, é resultado de uma parceria entre a EnterBooks Edições, editora da Agência Seg News, e a The Surety Academy, instituição fundada e dirigida pela coordenadora técnica da Seg News, Carolina Vieira.

O livro reúne um conteúdo extremamente abrangente e qualificado, trazendo a contribuição de 24 coautores que exploram, sob diferentes perspectivas, a evolução histórica, os marcos regulatórios, os desafios técnicos e as tendências futuras do Seguro Garantia no país.

Durante o evento, também esteve presente o especialista Rogério Jacobsen, da Tokio Marine, um dos coautores da obra, que destacou a importância de registrar e difundir o conhecimento técnico acumulado pelo mercado nas últimas décadas.

A Agência Seg News agradece imensamente a cada um dos 24 coautores que tornaram esta obra possível, compartilhando conhecimento, experiência e visão estratégica sobre o Seguro Garantia no Brasil. Este livro é fruto de um esforço coletivo que fortalece o mercado e amplia o acesso a conteúdo técnico de altíssimo nível. Para adquirir seu exemplar de “História e Desenvolvimento do Seguro Garantia no Brasil”, acesse: vanmoreiradiscoselivros/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/

A publicação reforça o compromisso da Agência Seg News em fomentar a produção intelectual e promover a capacitação contínua dos profissionais do setor de seguros, contribuindo para o desenvolvimento técnico do mercado e para a ampliação da cultura do Seguro Garantia no Brasil.