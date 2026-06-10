Fórum Mário Petrelli avança em pautas estratégicas em prol da sociedade

O substituto do DPVAT e as mudanças climáticas foram os principais temas da reunião de seus membros, na matriz de Negócios da MAG São Paulo – Dando continuidade aos debates e avanços na elaboração de propostas para que o mercado ofereça produtos e coberturas cada vez mais alinhados às necessidades da sociedade brasileira, a matriz de Negócios da MAG São Paulo sediou, no final de maio de 2026, uma reunião dos membros do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros. O encontro registrou avanços importantes, especialmente, a apresentação de um esboço de um produto para vítimas de trânsito.

Desde a realização da primeira edição das “Conversas do Fórum”, em outubro de 2025, também na matriz de Negócios da MAG São Paulo, foram definidos quatro temas prioritários: “Substituto do DPVAT”, “Capacidade do Mercado para Proteção de Catástrofes”, “Lei do Contrato de Seguro” e “Novo Marco das Cooperativas e Associações de Proteção”. Desde então, os trabalhos vêm sendo conduzidos de forma contínua por grupos dedicados a cada uma dessas frentes.

Sobre a reunião mais recente, Marco Antônio Gonçalves, presidente do Conselho Consultivo da MAG Seguros e diretor-presidente do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, destacou os avanços alcançados. “O principal deles foi a apresentação de um esboço de um novo produto pelo Paulo Botti (Membro do Conselho Administrativo da Enova Holding S.A. e Diretor do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros). São milhares de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil que ficaram órfãs de uma proteção social. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento do mercado. Tanto que o lema do Fórum é ‘Sociedade mais protegida: o papel do Mercado de Seguros’”, afirmou.

Riscos climáticos

Nas discussões sobre mudanças climáticas e seus impactos na sociedade, os membros defenderam também a amplitude de coberturas. Durante a primeira edição das “Conversas do Fórum”, Rodrigo Botti, Country Head da Lockton Re e membro do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, destacou que, somente na tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul em 2024, os prejuízos ultrapassaram R$ 100 bilhões, enquanto as indenizações pagas pelo mercado segurador ficaram abaixo de R$ 6 bilhões, resultando em um gap de proteção de aproximadamente 95%.

Segundo Gonçalves, “as mudanças climáticas exigem urgência. No Brasil, cerca de 17% das residências possuem seguro, mas menos de 1% desse total conta com cobertura para alagamentos e enchentes. No Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros temos debatido amplamente esse tema e buscado formas de contribuir para o desenvolvimento de coberturas realmente adequadas para proteger a sociedade hoje e no futuro”, ressaltou.

Nova edição das “Conversas do Fórum”

Ainda em 2026 será realizada a segunda edição das “Conversas do Fórum”, reforçando o propósito de apresentar e debater temas que contribuam para uma sociedade mais protegida. Na edição de 2025, além da imprensa e de profissionais do setor, participaram representantes de diversos segmentos da economia e da sociedade, fortalecendo o debate sobre a proteção securitária como instrumento essencial para garantir a continuidade dos negócios e a proteção das pessoas.

Sobre o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros

Fundado em 10/03/2021, o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros nasceu com o propósito de ser um espaço independente, plural e estratégico de debate, reflexão e construção de caminhos para o fortalecimento do seguro e resseguro no Brasil.

Desde a sua fundação, o Fórum reúne líderes, executivos, acadêmicos, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor. Hoje são 24 membros ativos, comprometidos com a evolução contínua desse mercado.