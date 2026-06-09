Bradesco Seguros debate a evolução do Seguro Automotivo durante o Trends 2026

A transformação do mercado automotivo e os impactos desse movimento para o setor de seguros estiveram no centro da participação de Emanuel Nascimento, Superintendente Sênior Regional da Bradesco Auto/RE, no Trends 2026. O evento foi promovido pela Baeta Assessoria e realizado no dia 2 de junho no auditório do Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Durante o painel, Emanuel abordou o crescimento do segmento de veículos de alto valor e a evolução do perfil do consumidor, que passou a buscar não apenas um automóvel, mas uma experiência completa de mobilidade. Segundo ele, fatores como tecnologia embarcada, conectividade, sustentabilidade, conveniência e segurança vêm influenciando cada vez mais a decisão de compra, especialmente entre os proprietários de veículos híbridos e elétricos.

Emanuel Nascimento, Superintendente Sênior Regional da Bradesco Auto/RE, durante o painel “Seguros Premium, Elétricos e a Nova Decisão de Compra”, no Trends 2026 | Foto: Rafael Wallace

Nesse cenário, o seguro ganha uma nova dimensão dentro da jornada do cliente. “O consumidor avalia não apenas o custo de proteção, mas também a qualidade da assistência, a experiência oferecida e os serviços agregados. O seguro passou a ocupar um papel muito mais estratégico na decisão de compra do veículo”, afirmou Emanuel.

Emanuel também destacou que a evolução da mobilidade exige soluções mais especializadas por parte das seguradoras. Veículos equipados com sistemas inteligentes de assistência ao motorista, sensores, câmeras e tecnologias avançadas demandam uma estrutura diferenciada de atendimento, reparação e assistência. Foi nesse contexto que a Bradesco Seguros desenvolveu o Auto One, produto voltado para veículos de alto valor, com coberturas e serviços desenhados para atender às necessidades desse público.

Para o superintendente, o avanço dos veículos eletrificados consolida uma mudança estrutural no setor automotivo e reforça a necessidade de uma atuação cada vez mais consultiva por parte dos corretores. “Estamos diante de um consumidor que busca soluções personalizadas e uma experiência integrada. O desafio do mercado é acompanhar essa evolução e transformar proteção, assistência e conveniência em uma proposta de valor cada vez mais relevante para o cliente”, concluiu.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,6 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/26) e de R$ 256 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,7% (até mar/26) em market share de automóveis no mercado e 14,8% (até mar/26) de market share em residencial.

Foto: Emanuel Nascimento, Superintendente Sênior Regional da Bradesco Auto/RE