Assessor Técnico do Sincor-SP será um dos palestrantes de evento da Seg News sobre Riscos Declináveis

Alexandre Del Fiori, com toda a sua vasta experiência em técnica de seguros e também como professor do tema, apresentará o painel “A Nova Lei de Seguro X Aceitação ou Negativas de Riscos “Declináveis”. Atualmente ele é Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP
Confira a programação e reserve a sua inscrição!
I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis
Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado…
Data: 27 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (Plataforma GoogleMeet)
Inscrições:
Investimento: R$ 120,00
*R$ 100,00 a partir de 02 Inscrições
Reserve sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357
Realização:
Centro de Capacitação Profissional Seg News
www.agenciasegnews.com.br
Programa:
Coordenação:
Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News
I Painel (14h40 ás 15h30): A Nova Lei de Seguro X Aceitação ou Negativas de Riscos “Declináveis”
Palestrante: Alexandre Del Fiori, Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP
II Painel (15h30 ás 16h20): Importância e papel do Resseguro na Subscrição de Riscos Declináveis
Palestrante: Lazaro Sobrinho, CEO na UIB Brasil Re
III Painel (16h20 ás 17h30): Visão e Perspectivas do Segurador X Aceitação dos Seguros de Riscos Declináveis
Palestrante: Paulo Fernandes, Diretor P&C na Avla Seguros
Inscrições:
Investimento: R$ 120,00
*R$ 100,00 a partir de 02 Inscrições
Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357
Boleto ou Cartão de Crédito
*Com Certificado