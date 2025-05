37º CONAEC acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio, em Campinas

Evento reúne especialistas da área jurídica, e discute as tendências e desafios enfrentados pelo setor de consórcios no país – O 37º Congresso Nacional de Advogados de Empresas de Consórcio (CONAEC), promovido pela ABAEC (Associação Brasileira dos Advogados de Empresas de Consórcios), ocorrerá em conjunto com o 45º CONAC – Congresso Nacional das Administradoras de Consórcio, de 14 a 16 de maio de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, SP.

Com pós-doutorado em Direito pela UERJ, doutorado pela PUC-SP e mestrado pela UNB, Osmar Paixão é um dos destaques do evento. Ele participará do painel Súmula 35 do STJ, com a sua plenária, “Súmula 35 do STJ: De Onde Viemos, Onde Estamos e Para Onde Podemos Ir”, trazendo uma análise perspicaz sobre o tema.

Outro ponto alto do evento será o painel ESG. O advogado Rodrigo Accioly, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela UNESA/RJ e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, participará ao lado da advogada Luciana Rabello, mestre em Administração Pública pela FGV, com a plenária “Sustentabilidade Empresarial e ESG: Desafios Jurídicos e Oportunidades no Setor de Consórcios”.

Graduada em Engenharia pelo SENAC e Gestão Ambiental pela USP, a empresária Marina Mota é especialista em Gerenciamento de Risco Financeiro pela Universidade de Toronto e estará presente no painel O Ciclo de Ouro das Vendas Inteligentes, com a plenária “Retém, Revende, Recomenda: Aspectos Legais e Contratuais das Vendas Inteligentes”. O administrador e empresário Marcos Arthur é especialista em produto de consórcio pela ABAC com PCA-10 e também irá compor o painel, oferecendo uma análise aprofundada sobre o tema.

Pós-graduada em Direito Processual Civil, a Dra. Valéria Scapin é especialista em consórcios desde 1999 e irá compor o painel Litigância Abusiva: Critérios de identificação e Enquadramento Das Suas Formas Direta e Reversa, com a plenária “Litigância Abusiva: Critérios de Identificação e Enquadramento Das Suas Formas Direta e Reversa (IRDR 1198)” ao lado do Dr. Marcelo Terto, advogado especialista em Direito Público, Civil e Processual Civil, e conselheiro do CNJ (2022 – 2024 / 2025 – 2027). Ambas as plenárias abordaram um debate necessário acerca do tema.

“O CONAEC é uma oportunidade única para profissionais e advogados já estabelecidos no setor de consórcios se atualizarem e ampliarem sua rede de contatos. Além disso, é um momento estratégico para aqueles que desejam ingressar neste mercado promissor, conhecendo as novas perspectivas e as diversas oportunidades de carreira”, disse Silvana Simões Pessoa, presidente da ABAEC.

O CONAC/CONAEC, realizado anualmente, reúne os principais empresários, líderes, especialistas e profissionais do setor de consórcios para debater as mais recentes tendências e os desafios enfrentados pela indústria, proporcionando um ambiente rico em conhecimento e troca de experiências.

Para mais informações e para se inscrever no evento, visite o site oficial da ABAEC em www.abaec.org.br ou clique direto em https://conac.org.br/

Sobre a ABAEC

A ABAEC – Associação Brasileira de Advogados de Empresas de Consórcio – foi fundada em 22 de abril de 1987 por advogados atuantes na área de consórcios, com o objetivo de unir a categoria para discutir temas relevantes do Direito aplicados ao setor. Com representatividade em todo o Brasil, a ABAEC reúne centenas de profissionais que, ao longo dos anos, têm contribuído em eventos, encontros e congressos, promovendo discussões com renomados palestrantes sobre os assuntos mais importantes do segmento.

Mais informações em: https://abaec.org.br/

Foto: Silvana Simões Pessoa, presidente da ABAEC