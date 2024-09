Seguros SURA Brasil assume compromisso com a literatura brasileira e se torna a primeira seguradora a apoiar a Bienal do Livro de São Paulo

Como parte de iniciativa, a companhia promoverá ação imersiva na biografia de grandes autores nacionais para colaboradores e alunos Colégio Integrado Itaquera – A Seguros SURA Brasil anuncia o seu apoio à 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontecerá de 6 a 15 de setembro e tem como país homenageado a Colômbia, país sede da seguradora. Com 80 anos de atuação na América Latina (há oito no Brasil), este marco representa também a primeira vez que uma seguradora se torna parceira da Bienal, e reflete o compromisso da SURA com a cultura e a literatura como motores de transformação social.

Para celebrar esse apoio e fomentar com seus colaboradores e comunidades a importância da cultura, a SURA promoverá uma edição da iniciativa “Aprendendo Juntxs” um encontro entre colaboradores e 40 alunos Colégio Integrado Itaquera, de Itaquera, proporcionando uma rica troca de conhecimentos e experiências.

No dia 5 de setembro, o professor de literatura Dante Gallian visitará o escritório da SURA em São Paulo para explicar a origem dos nomes das salas de reunião – todos homenageando grandes escritores brasileiros como Adélia Prado, Jorge Amado, Mário Quintana, Cora Coralina, entre outros.

“Estamos na Bienal Internacional do Livro porque compartilhamos a ideia de que só por meio do desenvolvimento da cultura e da educação podemos ter sociedades mais equitativas, plurais e desenvolvidas”, diz o vice-presidente de Talento Humano da Seguros SURA, Juan Guerra.

Sobre a Seguros SURA Brasil

A Seguros SURA Brasil atua há 8 anos como especialista em Gestão de Tendências e Riscos e faz parte do grupo SURA Seguros, com 80 anos de experiência e presente em 7 países da América Latina, com sede na Colômbia. Sua filial no Brasil oferece soluções de seguro para empresas e pessoas, abrangendo os segmentos de Mobilidade (Transportes, Frotas de Automóveis, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas) e Vida e Negócios (Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial). Com mais de 350 funcionários distribuídos em 15 cidades brasileiras, a Seguros SURA Brasil garante atendimento próximo e profundo conhecimento do mercado local. A empresa se destaca pela inovação e antecipação de tendências, proporcionando soluções de seguro eficazes e relevantes.

Para mais informações, acesse https://www.segurossura.com.br/home