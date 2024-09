Grupo Tracker amplia portfólio e lança dispositivo para bloqueio remoto de veículos e GPS Móvel

Com foco em atender as necessidades dos clientes, lançamentos agregam para operações logísticas de complexidades distintas – Acaba de chegar ao mercado duas novas alternativas para aumentar a segurança de motoristas e empresas. O Tracker Bloqueio Inteligente é uma solução acessível e eficaz para monitorar e efetuar o bloqueio remoto de automóveis, caminhões e máquinas, além de permitir associação ao rastreador de radiofrequência, solução contra roubo e furto do Grupo Tracker.

Já o Tracker GPS Móvel é um sistema para monitoramento em tempo real que não possui necessidade de instalação e permite configurar posições em movimento e parado, detecta a ação de inibidores de sinal e conta com acelerômetro com alerta de movimento suspeito.

“As demandas de monitoramento e rastreamento da área de transporte e logística são dinâmicas e crescentes. Nosso time está atento para criar um portfólio diverso, que atenda todos os segmentos, com tecnologia embarcada de última geração e eficiência garantida”, afirma a gerente de Inteligência de Mercado do Grupo Tracker, Mariana de Rezende Garcia Netto.

O Tracker Bloqueio Inteligente só permite que a interrupção seja efetuada quando o veículo está parado ou em velocidade inferior a 20km/h ou ignição desligada, para evitar acidentes. Outras funcionalidades são posições de 1 em 1 minuto em movimento, posições de 30 em 30 minutos com ignição desligada, alertas de violação do equipamento, e detecção de jammer. O gerente de Desenvolvimento e Produtos, Paulo Henrique Luz Duppret destaca que “o sistema trabalha com GPS 4G de alta performance e possui alertas de violação do equipamento via identificação de luz e touch”.

O GPS Móvel é indicado para transportadoras, indústria ou empresa que tenha a necessidade de monitoramento móvel ou redundância, mas que não estejam interessadas em pronta resposta ou recuperação. Ele oferece: histórico de posições, posições configuráveis em movimento e parado, bateria de alta performance com 30 dias de duração, detecção de jammer, roaming internacional (América Latina), acelerômetro com alerta de movimento suspeito e configuração de cercas eletrônicas. “O GPS Móvel pode ser colocado dentro de veículos ou cargas e ser programado com diferentes intervalos de posição para parado/movimento, controlado através de acelerômetro, para um monitoramento mais eficiente e preciso”, conta Duppret.

Os produtos Tracker são hoje 100% fornecidos com a tecnologia LTE 4G, que garante maior cobertura de comunicação, e sistema de localização GNSS que utiliza múltiplos sistemas de geoposicionamento, permitindo uma localização ainda mais precisa.

O Grupo Tracker está no Brasil há mais de 20 anos e contabiliza mais de 57 mil recuperações, evitando um prejuízo superior a R$ 4 bilhões. Está presente em 9 países do continente americano. Atua à frente dos segmentos de transporte e logística, segurador, construção civil, agronegócio e varejo. A tecnologia utilizada nos rastreadores da companhia é a Radiofrequência, considerada a melhor solução para roubo e furto e é imune à ação de inibidores de sinais – jammers. Também comercializa serviços com tecnologia GPS/GPRS 4G, indicados para monitoramento e gestão de frotas.