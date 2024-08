Seguro para agentes autônomos de investimentos é destaque da Akad na Expert XP

Seguradora marcará presença com estande no maior festival de investimentos do mundo, entre os dias 30 e 31/08, em São Paulo – Em sua estreia na Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo, a Akad Seguros promete destacar vantagens e anunciar novidades sobre seu seguro direcionado a agentes autônomos de investimentos. A seguradora, que terá um estande próprio no evento, é a única do País a oferecer o serviço com exclusividade para os profissionais da XP. A Expert XP acontece sexta-feira (30/08) e sábado (31/08), em São Paulo.

“O seguro foi pensado para dar tranquilidade e autonomia a estes profissionais, que atuam expostos a uma variedade de riscos e vinham sendo esquecidos pelo mercado segurador”, destaca Mariana Miranda, head de Marketing e Vendas da Akad. De acordo com a executiva, a apólice de Erros e Omissões protege os agentes autônomos contra reclamações em órgãos como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mitigando prejuízos financeiros e de reputação.

Com quase 20% de participação de mercado, a Akad é a principal referência no Brasil em seguro de Responsabilidade Civil, segmento que já vinha ganhando espaço entre profissionais liberais como médicos, advogados e arquitetos. Para os agentes de investimento, as coberturas incluem contratação facilitada pela internet com apenas cinco respostas, rede especializada de atendimento de sinistro sem limitação, plantão de dúvidas e lucros cessantes decorrentes de riscos cobertos.

Ainda de acordo com Miranda, Akad e XP podem trabalhar em conjunto para desenvolver novos produtos customizados, alinhados às transformações do mercado e ao perfil de risco dos segurados. “Estamos empenhados em diversificar a cultura do seguro, seja na proteção a bens físicos, seja como ferramenta que faz parte do planejamento financeiro”, afirma a executiva. “Viemos dialogar com investidores, profissionais liberais e pequenos empresários que até então não tinham acesso a soluções de proteção do patrimônio”, explica.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.