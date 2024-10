Seguro Garantia, da VOKAN Seguros, é opção para o mercado de energia

Modalidade garante operações de compra e venda de energia até o final do contrato, sem exigência de caução em dinheiro ou carta fiança bancária – O mercado de energia no Brasil vai mudar a partir de 2026. Hoje o mercado livre permite a migração de qualquer consumidor de energia conectado em

redes de alta tensão, acima de 2,3 quilovolts (kV), o que envolve clientes com contas de luz acima de R$ 10 mil por mês.

A partir de 2026, consumidores residenciais poderão escolher seu fornecedor de energia elétrica, movendo o mercado livre para um novo patamar. Essa abertura está projetada para movimentar até R$ 120 bilhões em 2040, com um enorme potencial de crescimento.

Para aumentar a confiança neste novo mercado, a VOKAN Seguros oferece o “Seguro Garantia – Compra e Venda de Energia” possibilitando ao vendedor, segurado e comercializador de energia, que a empresa compradora vai honrar com a obrigação do pagamento das faturas.

Segundo Tatiana Macedo, head de linhas financeiras da VOKAN, o Seguro Garantia tem inúmeras vantagens em relação a outras formas de caução e, por isso, vem se destacando no dia a dia entre os empresários. “A contratação do seguro traz mais segurança ao contrato, e se apresenta com uma alternativa economicamente mais viável para as empresas que precisam apresentar uma garantia durante a compra de energia no Mercado Livre de Energia”, afirma.

As principais vantagens do Seguro Garantia são o menor custo, rapidez na obtenção, evita a disponibilidade de capital de giro para caução em dinheiro; não tem exigência de reciprocidade bancária; não toma limites de crédito junto aos bancos e o prazo de vigência acompanha o contrato e o risco.

A VOKAN tem à disposição o hub de Seguro Garantia para atender de forma personalizada todos os empresários, que buscam previsibilidade aos contratos

e negócios de longa duração. “O Seguro Garantia é uma excelente solução, que atende às exigências legais de confiabilidade, inclusive para contratos de alto valor agregado”, afirma Tatiana.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas

financeiras. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3.000 clientes na carteira, três filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país.

Mais informações: www.vokan.com.br

Foto: Tatiana Macedo, head de linhas financeiras da VOKAN