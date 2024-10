Grupo Bradesco Seguros celebra a 2ª edição do Programa Ciclos

Iniciativa da Universeg é ministrada por escolas de negócios especializadas no ramo de Sucessão Empresarial e Consultorias voltadas ao desenvolvimento humano – Em outubro, o Grupo Bradesco Seguros celebrou a conclusão da segunda turma do Programa Ciclos, que visa impulsionar a sucessão empresarial entre corretores de seguros. Os participantes, ao lado de executivos da companhia, comemoraram o encerramento do programa em um evento realizado na sede do grupo segurador, em Alphaville (SP). Nesta edição, a iniciativa também contou com apresentações musicais, um desenho realizado ao vivo por meio de facilitação gráfica sobre a palestra de encerramento.

“É muito gratificante ver que estamos contribuindo para a continuidade de muitos negócios, preparando sócios e sucessores para uma transição estruturada do comando da empresa”, destaca Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

Mariane Fagarazzi, gerente de capacitação da companhia, celebra o sucesso do Programa Ciclos. “Essa é uma iniciativa pioneira no setor e foi idealizada pela Universeg, realizada através da plataforma de capacitação do Grupo Bradesco Seguros. Ao todo 160 corretores participaram das duas primeiras edições, e a terceira já está a caminho.”

Ministrado por consultorias especializadas no ramo de Sucessão Empresarial e Desenvolvimento Humano, o ‘Programa Ciclos’ visa instrumentalizar os corretores com as ferramentas e estratégias mais atuais para enfrentar os desafios da sucessão em suas empresas. A seguradora reconhece a importância de uma transição suave e eficaz para a próxima geração de corretores, garantindo que o setor de seguros continue a servir seus clientes com excelência.

Também estiveram presentes no encontro o Diretor-Gerente da Organização de Vendas, Américo Gomes, o Diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, José Pires, o superintendente sênior da Bradesco Saúde, Carlos Rogoginsky, e o Superintendente Sênior da Bradesco Auto/RE, Luiz Carlos Gomes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Secaco e Andrea Carrasco, superintendente de Recursos Humanos, junto a corretores do Programa Ciclos