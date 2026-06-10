MDRT Annual Meeting 2026 reúne milhares de profissionais do mercado financeiro e de seguros em Anaheim

Encontro global da MDRT recebe cerca de 6 mil profissionais para discutir tendências, liderança, inovação e relacionamento no mercado de seguros e planejamento financeiro – A Million Dollar Round Table (MDRT) realiza, entre os dias 7 e 10 de junho de 2026, em Anaheim, Califórnia (EUA), mais uma edição do MDRT Annual Meeting, considerado um dos principais encontros globais voltados aos segmentos de seguros de vida, planejamento financeiro, gestão patrimonial e desenvolvimento profissional.

O evento reúne cerca de 6 mil participantes de dezenas de países, entre membros da MDRT, executivos, consultores financeiros e especialistas do setor, em uma programação voltada ao compartilhamento de conhecimento, networking internacional e troca de experiências sobre tendências, inovação, liderança e alta performance.

Promovido anualmente pela MDRT – associação internacional fundada em 1927 e reconhecida por reunir profissionais de excelência do setor financeiro e de seguros – o encontro busca promover aprendizado contínuo, desenvolvimento profissional e fortalecimento das conexões globais entre seus membros.

A programação da edição de 2026 inclui palestras com nomes de destaque do cenário internacional, como o cofundador e ex-CEO da Netflix, além de especialistas reconhecidos do setor, como Sanjay Tolani, referência global em seguros de vida e alta performance comercial. Os conteúdos abrangem técnicas de vendas, boas práticas de relacionamento, liderança, inteligência artificial, utilização estratégica das redes sociais, desenvolvimento integral (whole person) e demonstrações práticas ao vivo.

Segundo Felipe Sousa, Zone Chair da MDRT na América Latina, o encontro representa uma oportunidade única de atualização e conexão entre profissionais de diferentes mercados. “O MDRT Annual Meeting é um ambiente de troca genuína de experiências, aprendizado e desenvolvimento profissional. Reunimos membros de diferentes partes do mundo para discutir tendências, fortalecer relacionamentos e compartilhar práticas que contribuem para a evolução da atividade consultiva e da proteção financeira em escala global”, afirma.

Para Josusmar Sousa, CEO da Mister Líber Corretora de Seguros, membro do Past President Council da MDRT (Million Dollar Round Table) e Company Chair Porto na MDRT, o encontro também reforça a importância do aprendizado contínuo diante das transformações do mercado. “O MDRT Annual Meeting nos permite acompanhar de perto as principais mudanças do setor e compreender como profissionais de alta performance, em diferentes países, estão se adaptando às novas demandas dos clientes. É um espaço de inspiração, relacionamento e compartilhamento de experiências que fortalece toda a comunidade de seguros e planejamento financeiro”, destaca.

Inteligência artificial aplicada à atividade consultiva

Um dos destaques desta edição foi o lançamento do Chat MDRT, ferramenta exclusiva de inteligência artificial desenvolvida para membros da associação. A solução foi criada para apoiar a comercialização de seguros de vida, planejamento financeiro, gestão de carteira de clientes e equipes, além de outras atividades relacionadas à rotina dos profissionais do setor.

Disponível em mais de 130 idiomas, a plataforma é de acesso exclusivo aos membros da MDRT e busca ampliar a produtividade, o suporte técnico e o acesso a conhecimento especializado.

Comunicação, produtividade e relacionamento

Entre os principais temas da edição de 2026 estão estratégias de comunicação, construção de relacionamentos de longo prazo e fortalecimento da confiança junto aos clientes. As sessões abordam técnicas consultivas, posicionamento profissional e novas formas de gerar valor em um ambiente cada vez mais orientado à personalização do atendimento.

A agenda do MDRT Annual Meeting também contempla discussões sobre alta performance, produtividade e expansão de negócios. Especialistas internacionais compartilham experiências sobre gestão do tempo, crescimento sustentável, organização de carteira, prospecção e retenção de clientes.

Outro destaque da programação são os conteúdos voltados ao desenvolvimento de liderança e à continuidade dos negócios. Os debates incluem gestão de equipes, cultura organizacional, sucessão empresarial e estratégias para fortalecimento das relações profissionais no longo prazo.

Além do conteúdo técnico, o MDRT Annual Meeting é reconhecido como um dos mais importantes espaços de networking internacional do setor. O evento reúne profissionais de diferentes países em sessões colaborativas, fóruns de discussão e ambientes voltados à troca de experiências e ao compartilhamento de melhores práticas.

Fotos: Felipe e Josusmar Sousa levam a bandeira brasileira ao evento