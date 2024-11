Seguro de vida: uma base essencial para o planejamento financeiro familiar

Instrumento de proteção contra imprevistos, seguro de vida oferece segurança e tranquilidade para famílias brasileiras – Embora o seguro de vida seja um tema ainda sensível para muitos brasileiros, sua importância no planejamento financeiro familiar é inquestionável. No Brasil, a adesão a seguros pessoais, como o seguro de vida, cresceu nos últimos anos, refletindo uma maior preocupação das famílias com a segurança financeira.

Entre 2021 e 2023, o interesse por seguros pessoais e previdência aumentou de 53% para 57%, de acordo com dados de mercado. Apesar do aumento do interesse, o número de contratações efetivas de seguros de vida permanece relativamente baixo.

“O seguro de vida é mais do que um contrato; é um compromisso com o futuro da família. Esse tipo de seguro pode trazer tranquilidade e evitar que situações imprevistas impactem negativamente as finanças familiares. O planejamento financeiro completo inclui proteger aqueles que amamos, e ele é uma das formas mais eficientes de garantir essa proteção”, afirma Hélio Loreno, CEO da masterClassic.

A contratação de um seguro de vida é um recurso eficaz para mitigar os impactos financeiros decorrentes de eventos inesperados, como invalidez ou morte. Esse tipo de seguro atua como uma rede de proteção, ajudando as famílias a se manterem financeiramente estáveis em momentos de dificuldade. Para muitos especialistas, o seguro de vida deve ser visto não como um custo, mas como um investimento em segurança e tranquilidade para toda a família.

No entanto, a cultura do seguro de vida ainda enfrenta tabus e obstáculos. Muitas pessoas hesitam em adquiri-lo por sua ligação com temas delicados, o que acaba retardando o crescimento desse mercado. Mesmo assim, o cenário está mudando, impulsionado por uma conscientização maior sobre a importância de um planejamento financeiro familiar completo e pela busca de alternativas para proteção de longo prazo.