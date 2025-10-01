Videocast “Momento com Especialistas”, da Meu Doutor Novamed, estreia com foco em saúde feminina na adolescência

Episódio inaugural traz a ginecologista Paula Galvão em uma conversa sobre menarca, puberdade e os cuidados essenciais nessa fase da vida – A rede Meu Doutor Novamed, da Bradesco Seguros, lançou no seu canal do YouTube o videocast “Momento com Especialistas”, com a proposta de abordar temas relevantes sobre saúde, trazendo orientações e alertas, em um bate-papo acessível a todas as idades. No episódio de estreia, a ginecologista Paula Galvão, especializada em infância e adolescência, fala sobre a menarca e os cuidados na primeira fase da vida reprodutiva.

Orientação médica e apoio familiar ajudam as jovens a lidarem com as mudanças no corpo

Na entrevista com a apresentadora Jéssica Leão, a Dra. Paula explicou que a menarca costuma ocorrer entre os 9 e 15 anos de idade, e que o corpo dá alguns sinais de que esse momento está se aproximando. O primeiro deles costuma ser o surgimento dos seios, o chamado broto mamário, por volta dos 8 anos. A tendência é que a menstruação comece cerca de 2 a 3 anos depois.

Os ciclos menstruais iniciais tendem a ser irregulares, sem uma periodicidade mensal e, em alguns casos, acompanhados de cólicas. Essa irregularidade é considerada normal e está relacionada à imaturidade hormonal. “Os primeiros ciclos são irregulares porque o eixo hormonal demora a amadurecer, é um eixo complexo. Então, vai ter uma irregularidade menstrual, pode ter cólica também”, comentou.

Outros indícios da menarca são o crescimento dos pelos, o estirão de crescimento, mudanças psicológicas, além de secreção vaginal clara, dores nas mamas, cólicas e alterações de humor, que podem surgir mais próximos da menarca.

Menarcas precoce e tardia

Quando a menarca acontece antes dos 9 anos, trata-se de puberdade precoce; já quando ocorre após os 16 anos, pode ser sinal de puberdade tardia. “Nesses casos, é necessário acompanhamento médico para investigar as causas, que podem estar relacionadas a fatores hormonais, psicossociais ou anatômicos. O suporte multidisciplinar ajuda a identificar o que está por trás dessas alterações e a garantir um desenvolvimento saudável”, alertou a médica.

Diálogo é fundamental

A Dra. Paula ressaltou a importância do diálogo dos pais com as meninas desde cedo, a partir dos 8 anos ou do surgimento dos primeiros sinais da puberdade. A conversa ajuda a criar um ambiente seguro para que elas compreendam as mudanças que estão vivendo, evitando insegurança ou vergonha. “Preparar as adolescentes com informações adequadas é essencial, já que a menstruação pode ocorrer em momentos inesperados”, afirma a ginecologista.

A especialista, que atua na unidade de Niterói da Meu Doutor Novamed, no Rio de Janeiro, reforçou ainda que a rede conta com médicos de família, ginecologistas, pediatras e psicólogos, que, junto com o acompanhamento familiar, conseguem orientar a respeito desses primeiros ciclos menstruais e as mudanças psicológicas nas jovens.

Sobre a rede Meu Doutor Novamed

Com 34 unidades em operação no Brasil, a rede Meu Doutor Novamed integra o Grupo Bradesco Seguros. Fundada em 2015, oferece atendimento em 15 especialidades médicas, com consultas agendadas e por livre demanda, além de telemedicina. As unidades também realizam exames laboratoriais e de imagem, testes rápidos, cirurgias ambulatoriais e contam com prontuário eletrônico integrado, garantindo segurança e continuidade no cuidado ao paciente.

A Dra. Paula Galvão (à direita) conversou com a apresentadora Jéssica Leão sobre importantes temas da saúde feminina