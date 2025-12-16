Grupo Segna participa da celebração de um novo ciclo entre a Atlântica Hospitais, o Grupo Bradesco Seguros e a Rede D’Or

O Grupo Segna, empresa membro do Grupo A12+, esteve presente no evento que celebrou a junção estratégica entre a Atlântica Hospitais Participações S.A. (controlada pela Bradseg Participações e do Grupo Bradesco Seguros) e o Hospital Glória D’Or, marcando uma nova jornada na gestão de saúde no Rio de Janeiro. O evento foi realizado no dia 15 de dezembro nas dependências do Hospital Glória D’Or, e contou com a presença dos sócios do Grupo Segna, Fabio Izoton e Denis Bizantino, além dos executivos das corporações responsáveis por todo o projeto e da gestão da casa de saúde.

Com essa união, o Hospital Glória D’Or passa a integrar a rede Atlântica D’Or, uma joint venture estabelecida entre o Grupo Bradesco Seguros e a Rede D’Or no segmento hospitalar. A aquisição representa o primeiro hospital da rede Atlântica D’Or no Rio de Janeiro, reforçando o compromisso das empresas com a inovação, a qualidade e a humanização no atendimento. A nova gestão visa oferecer tecnologia de ponta, uma equipe altamente qualificada e um ambiente projetado para proporcionar o máximo conforto e segurança aos pacientes.

O Glória D’Or se torna o sétimo hospital da joint venture e a sua primeira unidade na capital fluminense. A Atlântica D’Or já opera com sucesso o Macaé D’Or (RJ), São Luiz Campinas (SP), São Luiz Guarulhos (SP) e São Luiz Alphaville (SP), e tem mais duas unidades em construção em Ribeirão Preto e Taubaté (SP). Com uma localização estratégica e uma área atual de 36.220 m², o hospital dispõe de 256 leitos totais, incluindo internação adulta, pediátrica e maternidade, além de 13 salas cirúrgicas, salas PPP e UTIs completas. Sua infraestrutura moderna já conta com um Centro Médico com mais de 30 especialidades e um Centro de Imagens de alta tecnologia. O projeto de expansão com a nova torre de oito pavimentos é visionário: ele elevará a capacidade para 337 leitos e 20 salas cirúrgicas.

Fabio Izoton, sócio e cofundador do Grupo Segna, destacou a relevância estratégica da nova etapa. “O Grupo Segna reconhece a magnitude de todo o projeto Atlântica D’Or. Acreditamos que esse investimento não apenas consolida um novo marco de excelência e capacidade assistencial no Rio de Janeiro, mas também reafirma o padrão de qualidade e o foco no paciente que a Atlântica D’Or se propõe a entregar.”

A participação do Grupo Segna reforça o seu papel como agente que observa e apoia as grandes transformações do setor de saúde, que buscam continuamente elevar os padrões de atendimento e gestão no país. A corretora celebra esse novo ciclo. A joint venture eleva o nível dos serviços de saúde oferecidos à população fluminense, contribuindo para um sistema mais moderno e eficiente.