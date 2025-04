Com tecnologia voltada à saúde corporativa, empresas reduzem até 20% no absenteísmo dos colaboradores

Organizações reinventam o suporte médico para funcionários, enquanto tecnologia preenche lacunas na saúde, gerando economia – Estudos recentes destacam uma lacuna crítica no atendimento médico corporativo. Aproximadamente 30% das empresas brasileiras não possuem ambulatórios médicos físicos, limitando severamente o acesso dos funcionários aos serviços de saúde. Essa realidade cria desafios significativos: suporte médico reduzido, aumento de visitas desnecessárias a prontos-socorros e potenciais perdas de produtividade.

Pesquisas globais, como o relatório de janeiro de 2025 do McKinsey Health Institute, revelam um potencial extraordinário: investir na saúde dos funcionários pode gerar até US$11,7 trilhões em valor econômico global. Em uma era onde a inovação tecnológica chega à saúde, empresas brasileiras estão sendo pioneiras em soluções que prometem revolucionar o acesso médico para os funcionários.

A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, é um exemplo claro dessa tendência. A empresa lançou uma iniciativa inovadora na gestão de saúde corporativa, utilizando o atendimento phygital: a telemedicina para oferecer suporte médico acessível com apoio da triagem presencial.

Os resultados são quantificáveis e significativos. As empresas podem observar reduções de 15 a 30% em visitas a prontos-socorros; melhoria de até 40% no rastreamento de doenças crônicas e aumento de 50% no engajamento com telemedicina. Além disso, estudos também apontam para uma potencial redução de 20% no absenteísmo.

“A telemedicina, aliada ao atendimento presencial, tem revolucionado o setor da saúde, tornando o atendimento médico mais acessível e eficiente, especialmente em regiões com dificuldade de acesso”, destaca Paula Gallo, diretora de Gestão de Riscos e Saúde da Alper Seguros. “O lançamento do Espaço de Saúde Dr.Alper, que é um consultório digital, agrega valor aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que gera maior aproveitamento dos recursos empregados em planos de saúde corporativos”, completa.

O Espaço de Saúde Dr. Alper, é uma inovação que integra o atendimento digital em um espaço físico, estruturado e pode ser instalado em qualquer empresa, e que combina tecnologia com atendimento médico humanizado em múltiplas especialidades. Inicialmente, o colaborador passa por uma triagem presencial com o enfermeiro que avalia os sintomas e, em seguida, direciona para o atendimento médico online – agora, com mais insumos para uma análise clínica mais precisa.

A eficiência do modelo é impressionante: resolução clínica superior a 90%, Net Promoter Score (NPS) alcançando até 100% e capacidade de transformar radicalmente o acesso à saúde no ambiente corporativo.

O Espaço de Saúde Dr. Alper vai além de um serviço médico: é um ecossistema tecnologicamente integrado que fornece um cuidado coordenado e não fragmentado. A Alper está na vanguarda do cuidado primário com a saúde, desde a criação do Dr. Alper em 2020, antes do anúncio da Pandemia do COVID-19 e, desde então, vem trazendo soluções relacionadas. Assim, demonstrando como a tecnologia pode democratizar o acesso à saúde e criar um portal digital dentro de ambientes corporativos, abordando desafios sistêmicos enquanto prioriza o bem-estar dos funcionários. O resultado é a melhora na saúde dos colaboradores e uma diminuição significativa de idas ao PS desnecessariamente.

Múltiplas pesquisas enfatizam que a saúde organizacional se correlaciona diretamente com desempenho. Empresas que priorizam a saúde dos funcionários observam aumento da produtividade, redução do absenteísmo, menores custos de assistência médica e maior engajamento. “Na vanguarda dessa transformação, a Alper, que está sempre investindo em inovação, aposta em soluções que integram tecnologia e cuidado humanizado”, ressalta Paula Gallo. “O resultado é economia para as empresas, qualidade de vida para os funcionários e redução de prejuízos econômicos, com elevação na produtividade”, complementa.

Conforme as empresas brasileiras reconhecem cada vez mais a saúde como um investimento estratégico, soluções como o Espaço de Saúde Dr. Alper não são apenas inovadoras, mas também estão se tornando essenciais. Ao combinar eficiência tecnológica com cuidado centrado no ser humano, essas iniciativas estão redefinindo a gestão da saúde no ambiente de trabalho.

No entendimento da Alper, o futuro da saúde corporativa chegou, e ele é phydigital, acessível e profundamente envolvido com o bem-estar de trabalhadores dos mais variados setores. “A tecnologia não substitui o cuidado humano, mas o potencializa, criando um novo paradigma de assistência médica que coloca as pessoas no centro da transformação”, conclui Paula Gallo.

