Com IA, Alper Seguros reduz custos de Saúde Corporativa em 40%

Corretora utiliza IA para otimizar processos, desde triagem online até análise de cirurgias, impactando positivamente a gestão de planos de saúde e o bem-estar dos colaboradores – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, está transformando a gestão da saúde corporativa por meio da implementação prática de inteligência artificial (IA), alcançando resultados expressivos na redução de custos e otimização de processos. Em um mercado onde os gastos com saúde representam um dos maiores desafios financeiros para as empresas, ações desenvolvidas pela Alper garantem cuidado de qualidade e aplicabilidade real no dia a dia corporativo.

Uma das principais iniciativas é o “Consultório Digital”, um espaço de atendimento ambulatorial phygital integrado à IA para triagem qualificada e 100% online. O programa de telemedicina amplia o acesso a dispositivos de monitoramento de saúde, estimulando o autocuidado e a prevenção de doenças. “Com os exames médicos e enfermeiro da Alper Seguro à disposição, o colaborador é conduzido para o pronto-socorro ou ao hospital somente quando necessário. O que, consequentemente, evita custos com o plano de saúde e reduz o absenteísmo”, enfatiza André de Barros Martins, VP Sênior de Benefícios da Alper Seguros.

Outra estratégia inovadora é a transcrição em tempo real dos atendimentos médicos e de enfermagem, otimizando a documentação das consultas e reduzindo o tempo dedicado à tarefa em 15% a 30%. Além disso, a IA tem se mostrado uma aliada poderosa na análise de senhas de cirurgias ortopédicas. Nos testes iniciais, a Alper identificou 40% de gastos evitáveis com solicitações indevidas de procedimentos e uso de materiais de alto custo, além de uma economia de 50% em horas trabalhadas em comparação à avaliação médica tradicional.

A inteligência artificial também está integrada ao gerenciamento de atestados, permitindo a identificação de atestados não conformes e validando a autenticidade das informações. “Por meio do nosso Health Analytics e das iniciativas em IA, promovemos uma gestão de saúde mais inteligente e eficiente, onde atuamos tanto na identificação de gastos assistenciais quanto na promoção à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores”, afirma Paula Gallo, diretora de Gestão de Saúde da Alper Seguros.

Paula reforça que o uso da IA para a inovação do setor precisa ser encarada como parte estratégica do negócio, devendo ser utilizada como uma ferramenta para fortalecer as frentes de cuidado, sem abrir mão do olhar humanizado e personalizado. Nesse cenário desafiador, contar com um parceiro que alia tecnologia, expertise e visão de futuro é essencial para tomar decisões sustentáveis, inteligentes e centradas nas pessoas.

