Bradesco Saúde Concierge inaugura Sala VIP no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

O Bradesco Saúde Concierge, que reúne serviços exclusivos para beneficiários da operadora, inaugura mais uma Sala VIP em São Paulo, desta vez no Hospital Vila Nova Star.

Esses espaços foram criados para proporcionar conveniência e bem-estar durante internações e procedimentos ambulatoriais, garantindo uma jornada de saúde mais tranquila e exclusiva.

Com 17 anos de atuação e 200 mil clientes, o Bradesco Saúde Concierge passa a contar agora com sete Salas VIPs, distribuídas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, elas estão disponíveis nos seguintes hospitais: Hospital Vila Nova Star; Hospital Israelita Albert Einstein; Hospital Hcor; Hospital Sírio-Libanês; BP Mirante e Pro Matre. Já no Rio de Janeiro, o beneficiário encontra o serviço na Casa de Saúde São José.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos beneficiários, oferecendo ambientes que traduzam a excelência e o cuidado que marcam o Bradesco Saúde Concierge. A nova Sala VIP do Hospital Vila Nova Star é mais um passo nessa direção”, afirma Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Além das Salas VIP, o Bradesco Saúde Concierge disponibiliza uma Central de Relacionamento exclusiva 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo suporte completo nos momentos em que o cliente mais precisa.

Concierge digital

A conveniência proporcionada pelo aplicativo Bradesco Saúde Concierge é outro diferencial. Dentre os serviços disponíveis estão o seguro-viagem com download automático da carta de cobertura. Também pelo app, o beneficiário tem comodidades como acessar a carteirinha virtual, segunda opinião médica internacional, agendar exames e vacinas, além de localizar consultórios, clínicas, hospitais e demais serviços da rede credenciada.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.