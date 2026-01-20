Saúde mental em foco: Grupo Bradesco Seguros estimula jornada de bem-estar dos corretores de seguros

Conteúdos exclusivos na plataforma Universeg abordam equilíbrio emocional, autocuidado e desenvolvimento pessoal – Comprometido com o cuidado com as pessoas, o Grupo Bradesco Seguros reforça, neste Janeiro Branco, a importância da saúde mental para uma vida mais equilibrada, sustentável e saudável. Por meio da plataforma Universeg, voltada aos corretores de seguros, o Grupo disponibiliza uma curadoria de cursos e conteúdos educativos focados em autocuidado e desenvolvimento humano.

A plataforma oferece uma jornada de aprendizagem que contempla temas fundamentais como inteligência emocional, gestão do tempo, autoconhecimento e bem-estar. A proposta é apoiar o corretor em sua rotina desafiadora, proporcionando ferramentas práticas para uma atuação mais equilibrada, produtiva e saudável, dentro e fora do ambiente profissional.

Valdirene Soares Secado, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, destaca a importância do cuidado com o ser humano por trás da atuação comercial. “Os corretores são protagonistas na jornada do seguro, e é essencial que o cuidado vá além da formação técnica. Relações mais humanas e decisões mais conscientes nascem de mentes bem cuidadas, e esse olhar faz parte do compromisso que assumimos com quem está no centro da nossa atuação.”

As formações são disponibilizadas em formatos variados, como videoaulas, e-books, infográficos e conteúdos interativos. Entre os conteúdos de destaque estão os cursos: “Como Melhorar Sua Saúde Mental”, “A Relação entre Atividade Física e Saúde Mental”, “Cromoterapia na Saúde Mental”, “Terapia Sonora”, “Benefícios dos Óleos Essenciais”, além das trilhas exclusivas “Felicidade”, com Leandro Karnal, “Academia das Emoções” e “Hora da Pausa”.

Ao promover iniciativas que promovam bem-estar emocional e qualidade de vida, o Grupo Bradesco Seguros fortalece seu papel como agente de apoio à jornada dos corretores. Em um setor que exige resiliência, empatia e equilíbrio, investir em quem atua na linha de frente é essencial para construir relações mais alinhadas aos desafios do presente e do futuro.

Para os corretores parceiros, os conteúdos podem ser acessados através do Portal de Negócios do Corretor, pelos caminhos:

https://wwwn.bradescoseguros.com.br/pnegocios2/wps/portal/portaldenegocios

💻 Computador: Portal de Negócios > Painel Home > Capacitação > Acesso a Universeg

📱Mobile: App Corretor > Meus Treinamentos – Universeg.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secado, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros