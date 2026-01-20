Expo CIST anuncia programação e abre inscrições para a XI edição

Maior congresso da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes acontecerá dia 12 de março, em Campinas (SP), e deve reunir mais de mil visitantes – O Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST) divulgou essa semana a programação da XI edição do Expo CIST, considerado o maior congresso multilateral da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes. O encontro – que também está com inscrições abertas – acontecerá em Campinas (SP), no dia 12 de março, e deve reunir mais de mil profissionais e executivos que atuam na cadeia logística de riscos e seguros de transportes de carga.

A abertura oficial do evento será às 14h, com uma breve introdução do presidente do CIST, Frederico Leopoldo. Logo depois, acontecerá a mesa redonda “Seguro de Transportes 360°: conformidade, competitividade e conectividade no novo marco de 2026″.

O painel contará com participação de Marcos Siqueira, presidente da comissão da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg); e Rosa Gehlen, especialista em seguros de Transporte e diretora técnica da ARTUS Consultoria e Corretora de Seguros. O mediador será Thiago Marques, cofundador da NDD Averba.

“O cenário regulatório está passando por uma transformação profunda por conta das atualizações da Lei 14.599/2023, na Resolução ANTT nº 6.068/2025 e nas movimentações recentes do setor. A obrigatoriedade do RC-V, a digitalização da fiscalização via webservice e os prazos para integração das seguradoras até março de 2026 tornam esse momento ideal para um debate estratégico”, explicou Frederico.

O segundo painel do dia, às 15h, será “Corredor Bioceânico do Capricórnio: uma nova rota estratégica ligando o Brasil ao Pacífico”. Entre os debatedores estará a jornalista Leticia Monteiro, responsável pela cobertura da obra para o portal Rota Bioceânica News, e pelo engenheiro e Youtuber Wilson Junior, que publica vídeos sobre grandes obras de engenharia, incluindo atualizações regulares sobre esse corredor.

“O Corredor Bioceânico do Capricórnio é uma das mais importantes iniciativas de integração sul-americana da atualidade. A rota terrestre, com cerca de 2.400 km, conectará o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de estradas que atravessam Paraguai, Argentina e Chile, ampliando a presença brasileira no comércio internacional e fortalecendo a cooperação regional”, destacou René Ellis, diretor do CIST e mediador deste painel.

Às 17 horas, acontecerá mais uma mesa redonda, desta vez formada por CEOs e lideranças, com participação de Igor Dibel, vice-presidente da HDI; e Carlos Gualter Lucena, CEO do Grupo Corpus, uma das maiores companhias de segurança privada do Brasil. A mediação será de Tiago Camillo, vice-presidente do CIST.

“Faremos uma reflexão sobre o papel da liderança no redesenho do seguro de transporte e se concentrará nas tendências que afetarão o futuro do seguro de transporte no Brasil, como o avanço acelerado da inteligência artificial na predição de riscos e a iminente implementação do novo marco regulatório”, disse Tiago.

Além dos três paineis citados anteriormente, haverá também duas palestras: “A mente na beira do abismo”, sobre risco, ministrada por Lucas Clima, escalador profissional, psicanalista e palestrante; e “A logística do futuro em Campinas e região”; promovida por Vasco Oliveira, CEO e cofundador da Nstech. Por volta das 20h30, acontecerá um coquetel de encerramento e networking.

As inscrições para a XI edição do Expo CIST já estão disponíveis no Sympla. Neste mês de janeiro, o ingresso pode ser adquirido por R$ 307, valor promocional de lançamento, em até 12 vezes no cartão de crédito. Como as entradas são limitadas, em fevereiro, com o aumento da procura, os valores deverão subir. Já as empresas interessadas em patrocinar o evento – considerado a maior vitrine do setor de seguros de transportes, logística e gerenciamento de riscos – podem entrar em contato através do e-mail secretaria@cist.org.br.

Atualmente, a XI edição do Expo CIST conta com patrocínio da Aioti Tecnologia, ACANTO Serviços de Segurança, Ambipar, APVS, BWS, CCI, NDD, Sura, HDI Yelum, InFormaSeg, 3S Tecnologia, Autolife, Trucks Control, Albatroz Essor, Ravex, Machado e Cremoneze, DMG Vistorias, Golden Sat, Golden Service, Insígnia GR, J&C Gestão de Riscos e agência Pauta VIP.

O encontro conta ainda com apoio institucional de diversas entidades, como Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), Fórum de GR, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (Gristec), Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setecesp), Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região (Sindicam), Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor SP) e Sou Segura.

Serviço: XI Congresso Expo CIST

Data: 12 março de 2026

Horário: a partir de 13h

Local: Hotel Premium Campinas

Endereço: Rua Novotel, 931 – bairro de Nova Aparecida, Campinas (SP)

Mais informações: http://www.cist.org.br/

Sobre o CIST

O Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST) é uma entidade que reúne os profissionais da cadeia logística de riscos e seguros de transportes de carga, como seguradoras, corretoras, resseguradoras, transportadores, embarcadores, agentes de carga e reguladoras de sinistros. O seu objetivo é reunir, integrar e capacitar à todos, além de promover a discussão sobre questões relacionadas ao segmento. Para saber mais, acesse www.cist.org.br.