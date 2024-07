Sancor Seguros renova programa de relacionamento com corretoras

No início de julho, a Sancor Seguros anunciou o segundo ciclo do programa “Ganha Mais”, visando reforçar os vínculos com seus canais de distribuição. O programa traz diversas inovações, como a inclusão de duas categorias e o aumento das oportunidades de comissão adicional.

As corretoras são divididas em grupos: Clube Mais, Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Ganha Mais. A categoria Diamante se destaca por oferecer benefícios como comissão extra, bônus semestral e a experiência Sancor. Algumas das premiações incluem viagens para Argentina, como a Celebração da Vindima em Mendoza e o Torneio de Polo La Dolfina em Buenos Aires.

Paulo Dawibida, Diretor Comercial da Sancor Seguros, destaca a importância do programa para a empresa e seus parceiros. O executivo afirma que o objetivo é reconhecer e premiar os corretores que possuem um grau de relacionamento mais elevado com a Sancor e incentivar os demais a melhorarem suas categorias a cada ciclo. “As vantagens e benefícios aumentam conforme o nível, proporcionando incentivos reais para que nossos parceiros se destaquem,” explica.

Dawibida ressalta que os critérios para progredir neste novo ciclo estão mais simplificados. “Queremos que o corretor tenha condições de subir de categoria de uma forma simples e sem muitas particularidades. Alguns dos requisitos incluem alcançar metas de vendas estabelecidas, demonstrar crescimento consistente na carteira de clientes, participação em treinamentos oferecidos pela Sancor Seguros, e manter um bom índice de retenção de clientes,” finaliza.

O aumento de corretores interessados em se registrar na Sancor Seguros e o crescimento na produção dos que já trabalham com a empresa correspondem as expectativas da companhia. Este crescimento não apenas evidencia a receptividade do programa, mas também mostra o seu efeito benéfico na motivação e produtividade dos corretores, estabelecendo o Ganha Mais como elemento essencial na estratégia de expansão e fortalecimento da Sancor no Brasil.