Healthtech explica como RH pode transformar a experiência dos funcionários com benefícios

Diretor geral e co-fundador da HealthBit mostra como a startup ajuda a área de recursos humanos em seus maiores desafios – A área de Recursos Humanos enfrenta diversos desafios, sendo um deles oferecer benefícios atrativos para os colaboradores para que tenha mais retenção de talentos, além de melhorar a qualidade de vida e bem-estar deles. Aliando inteligência de dados, tecnologia e um time de especialistas em saúde, a HealthBit, healthtech que faz parte da RD Saúde, desenvolve soluções para otimizar a gestão de saúde das empresas, com ações focadas nas necessidades dos colaboradores.

“Hoje, a empresa oferecer um plano de saúde aos colaboradores já não é suficiente. Nosso papel é compreender e identificar o que pode ser otimizado no plano, mapear a saúde da população e desenhar junto com o RH a estratégia para garantir um gestão de saúde efetiva e eficiente”, diz Murilo Wadt, diretor geral da HealthBit. “Levamos para cada empresa que atendemos um profundo know-how de mercado, com benchmarking e metodologia de análise de dados para gerar impacto positivo na saúde dos colaboradores”, aponta Murilo.

As soluções criadas a partir desse diagnóstico da gestão de saúde da empresa também são expertise da healthtech. Linhas de cuidado como Programas de Saúde para cuidar da saúde mental, de doentes crônicos, ou em fases da vida como gravidez e adoção são alguns exemplos. “Os programas de saúde da HealthBit são únicos por contarem com uma escuta ativa e terapêutica e, também, são referências de casos de sucesso e de aprovação entre os times, com média de NPS de 95”, afirma Milene Marmol, diretora de saúde da HealthBit.

Além de possibilitar o cuidado com bem-estar, olhar de forma estratégica para a saúde permite identificar precocemente possíveis complicações no quadro de saúde e intervir antes que se agravem. E o impacto positivo também se reflete financeiramente para a empresa. “Investir em programas de acompanhamento em saúde, pode levar a uma redução nos custos associados ao tratamento de doenças crônicas e ao absenteísmo relacionado à saúde”, destaca Wadt.

Por fim, quando a empresa oferece um programa de acompanhamento de cuidados focados na saúde dos colaboradores, ela demonstra esse compromisso com o bem-estar do time, criando uma cultura organizacional positiva e aumentando a satisfação no trabalho. “Esse compromisso é também da HealthBit, pois todos os programas e benefícios em saúde que implantamos contam com métricas para entender como podemos melhorar ainda mais a gestão de saúde, otimizando o bem-estar humano e reduzindo os custos com saúde na empresa”, ressalta Murilo.

Sobre a HealthBit

A HealthBit é uma healthtech, startup brasileira de tecnologia do segmento de saúde, que identifica desafios relacionados à saúde populacional dentro da empresa, provê estrutura para a solução, verifica custos médicos e descobre oportunidades de melhorias no sistema como um todo.

Fundada em 2015, por ex-alunos da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a healthtech saiu de uma pequena casa no interior de São Paulo para uma operação nacional, com as maiores empresas do Brasil como clientes. Originalmente a empresa focava apenas em tecnologias de saúde, mas expandiu para uma operação completa de análise de dados e jornadas de saúde, com time médico, enfermagem e psicologia.

Tudo isso com foco em trazer uma gestão de saúde ativa e direta, otimizando o bem-estar dos colaboradores e auxiliando a empresa a reduzir custos e melhorar seus resultados por meio da inteligência em saúde.

Desde 2021, a HealthBit faz parte da RD Saúde, maior rede de farmácias do Brasil, e, atualmente, gerenciam mais de 1,6 milhões de vidas e trabalha com mais de 220 empresas, inclusive líderes de diversos setores, como telecomunicações, farmacêuticas, tecnologia, energia, bens de consumo, entre outros.