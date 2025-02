Sancor Seguros realiza evento em São Paulo e reforça compromisso com o mercado brasileiro

A Sancor Seguros, subsidiaria brasileira do maior grupo segurador argentino, reforçou seu projeto de expansão no país com a realização da primeira edição do evento “Conexão Sancor” em São Paulo, no dia 29 de janeiro.

Cerca de 30 convidados, entre corretoras, assessorias e líderes de sindicatos e associações importantes do mercado de seguros, participaram do encontro, que contou com a presença de lideranças da Sancor, incluindo o CEO Edward Lange, CCO Paulo Dawibida, o Superintendente Comercial da Região de São Paulo Sandro Moraes e o Superintendente de Riscos Técnicos Alexandro Sanxes.



Os executivos apresentaram a trajetória, diferenciais e proposta de valor da Sancor Seguros, reforçando seu compromisso com o mercado brasileiro. Foram citados também os planos de crescimento da companhia e a estratégia de expansão, denominada “Ambição 2030”.



“Nosso compromisso é expandir de forma sustentável, fortalecendo parcerias e oferecendo soluções que realmente agreguem valor aos nossos clientes e corretores”, afirmou Edward Lange.



O Superintendente Comercial da Região de São Paulo, Sandro Moraes, ressaltou a relevância do evento para o fortalecimento da companhia no maior mercado do país e seu entusiasmo com os desafios estreando á poucas semanas na companhia:



“O Conexão Sancor é um passo fundamental e necessário no fortalecimento das relações com os corretores e assessorias. Queremos crescer juntos oferecendo soluções que atendam às necessidades do mercado, e ninguém melhor que os corretores para validarmos o caminho”.



Em um toque de celebração cultural com empanadas e vinhos argentinos, a Sancor Seguros também ofereceu aos participantes uma experiência com apresentação de tango, reforçando as raízes da companhia e a conexão com o Brasil.



Após o sucesso da edição paulista, seguem firme em seu plano de expansão, levando o Conexão Sancor para outras regiões estratégicas ao longo de 2025.