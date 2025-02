Alper Seguros lança Alper Network para impulsionar negócios em seguros

Nova marca fortalece a relação com parceiros, aumenta a transparência nos processos e reforça a presença da companhia no mercado

A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, lança a Alper Network, uma iniciativa que visa fortalecer sua rede de parceiros por meio de maior transparência, eficiência e suporte operacional. A Alper Network reúne as já estabelecidas Alper Partners, Alper Associados e Alper International, consolidando a estratégia da companhia de expandir sua presença no mercado de seguros e aprimorar a experiência de corretores e clientes.



Com a Alper Network, a empresa aposta ainda mais em processos modernizados, refletindo o compromisso com a inovação. Como parte desse esforço, a Companhia investiu R$600 mil em tecnologia para gestão financeira. Por meio do Alper One, os parceiros poderão acompanhar, de forma completa, as indicações de negócios. Além disso, o sistema oferece controle detalhado das contas, comissões e processos de renovação, garantindo mais previsibilidade e segurança nas operações.



“Acredito demais nessa integração e em todas as mudanças que estão sendo feitas na área. Fico muito feliz ao ver o quanto a Alper está investindo e atuando nesse canal. Nesses quatro anos já vi muitas mudanças e todas para melhor”, ressalta Ana Paula, integrante da Alper Associados.



Atualmente, a Alper Partners e Alper Associados já contemplam mais de 500 parceiros. A Alper Partners é destinada a pequenas corretoras, enquanto a Alper Associados foca em profissionais com bom network que indicam negócios para a companhia. A Alper International atende empresas brasileiras que buscam colocação de risco fora do país. Com a integração desses três braços de negócio, a Alper expande sua rede de parcerias e aprimora a experiência de corretores e clientes.



Para Daniel Rocha, diretor da Alper Network, a novidade representa um passo importante na consolidação da empresa como uma das mais inovadoras do setor.



“A Alper Network é mais do que uma marca; é um compromisso com nossos parceiros. Buscamos oferecer soluções que tornem a experiência deles mais ágil, confiável e eficiente. Acreditamos que, ao trazer mais transparência e suporte, fortalecemos nossa rede e impulsionamos o mercado de seguros como um todo”, destaca Rocha.



Com o olhar voltado para 2025, a Alper fortalecerá ainda mais sua rede de negócios. A empresa está focada em consolidar-se como líder em parcerias no setor, adotando um modelo único de atuação.



“Pensando em Alper Network, o nosso objetivo é aumentar a qualidade dos negócios e a receita em cerca de 20% em relação a 2024”, afirma Daniel Rocha.



A criação da Alper Network acompanha o crescimento da Alper em diversos segmentos. No mercado global, a Alper expandiu sua atuação com a unidade Alper International, que tem capacidade de atender clientes em mais de 100 países. No Brasil, a Alper segue sua trajetória de expansão, com 21 aquisições realizadas sob a atual gestão e crescimento orgânico constante.



“Tecnologia é nosso diferencial competitivo. Estamos apostando no crescimento sustentável e fortalecimento da marca Alper no Brasil”, finaliza Daniel Rocha, diretor da Alper Network.



Para saber mais sobre a Alper Network, a nova marca de parcerias da Alper Seguros, acesse Link: www.alperseguros.com.br

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma corretora de seguros com soluções completas de seguro e resseguro, sendo uma das principais empresas do setor no Brasil. É especialista em gestão de seguros corporativos, agro, benefícios, riscos corporativos, auto, transportes e massificados. Com inovação e tecnologia como pilares, a empresa busca otimizar processos e oferecer soluções personalizadas a seus clientes. Atualmente, conta com mais de 1.100 funcionários, 26 escritórios pelo país e 20 aquisições realizadas sob a gestão atual.

Foto: “Tecnologia é nosso diferencial competitivo”, diz Daniel Rocha, diretor da Alper Network