Rodobens promove viagem exclusiva e leva 150 clientes a Bariloche

A empresa, que há 20 anos promove ativações de relacionamento em destinos nacionais e internacionais, prestigiou seus clientes com uma experiência à cidade argentina

A Rodobens, especialista em projetos de vida, promoveu uma experiência memorável para 150 clientes contemplados pelo consórcio de imóveis. A viagem para Bariloche, na Argentina, aconteceu entre 4 e 7 de setembro e refletiu o compromisso da companhia em oferecer momentos excepcionais a seus públicos.

Durante a jornada, os participantes tiveram a oportunidade de explorar a gastronomia local e vivenciar momentos únicos, como um encantador passeio pelo Circuito Chico e um happy hour exclusivo na Cervejaria Patagonia. “Foi um prazer ver nossos clientes desfrutando desse momento, um evento que reafirma nosso compromisso em proporcionar momentos valiosas e fortalecer nossos laços com os clientes”, diz Fabio Bissoli, superintendente do Consórcio Rodobens.

As vagas para as viagens são limitadas e exigem atender alguns critérios, que podem variar conforme a cota e o grupo. Para este destino específico, foi necessário adquirir cotas no valor igual ou superior a R$ 650 mil.

De acordo com Rogério Guingaro, superintendente do Consórcio Rodobens, a viagem superou todas as expectativas e proporcionou momentos inesquecíveis. “Agradecemos a todos os participantes e reafirmamos nosso compromisso em continuar oferecendo experiências únicas e de alta qualidade”, declara o executivo.

Ainda em 2024, a Rodobens levará seus clientes em outubro para Barcelona, e os destinos de 2025 já estão definidos, incluindo experiências em Las Vegas. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com um parceiro da Rodobens ou acessar o site www.rodobens.com.br

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

