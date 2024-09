Agência Seg News marca presença em evento promovido pela Alper Seguros e Chubb em São Paulo sobre cenário político e macroeconômico

O evento aconteceu hoje (11 de Setembro), em São Paulo, e foi promovido pelas empresas Alper Seguros e Chubb com a participação do jornalista e palestrante Caio Junqueira, da CNN. Ivanildo Sousa, nosso diretor de redação e coordenador do CCPSegNews, esteve presente acompanhando as três palestras realizadas. A abertura foi feita por Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, que falou sobre a função do setor de seguros em face dos riscos aos quais empresas e pessoas estão expostos diante dos grandes desafios atuais como as grades catástrofes climáticas entre outros riscos.

Leandro Martinez, CEO da Chubb, abordou temas como os princípios fundamentais de proteção que terão impacto direto na sobrevivência das empresas. Os seguradores também falaram sobre os números das companhias e performance . O jornalista Caio Junqueira, analista político da CNN, fez uma apresentação sobre os principais movimentos internacionais e sua influência no Brasil, com destaque ao cenário político e eleições no País. (Fonte: Igor Sabino – Agência Seg News)

Foto: Ivanildo Sousa, diretor da Agência Seg News e Marcos Couto, CEO da Alper Seguros