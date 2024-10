Rodobens Fest acontece nas 25 concessionárias da marca pelo país

Evento terá demonstrações de produtos e serviços, além de ofertas exclusivas para clientes da Rodobens Mercedes-Benz – No dia 19 de outubro, das 10h às 15h, a Rodobens promove mais uma edição do Rodobens Fest nas 25 concessionárias de veículos comerciais da marca espalhadas pelo país. O evento terá promoções exclusivas, demonstrações de produtos e serviços, além de outras atrações.

Realizado desde 2019, o Rodobens Fest fortaleceu a presença da marca em todo o Brasil, explorando a sinergia entre as áreas de Veículos Comerciais, Consórcio, Seguros e Banco. “Promover eventos como este não só reforça nosso posicionamento no mercado, mas é uma forma de estreitar o relacionamento com nossos clientes, ampliar as possibilidades de novos negócios e consolidar, ainda mais, nossa liderança no setor”, diz Ademir Odoricio, diretor de Veículos Comerciais da Rodobens.

Durante a programação, os clientes terão acesso a ofertas com condições exclusivas ao adquirir um caminhão, podendo escolher uma das opções disponíveis, sendo veículo mais: plano de manutenção e FleetBoard, ou documentação grátis, ou tanque cheio, ou um ano de Conectados. Além disso, terão ofertas especiais em pneus Michelin, óleo Mobil, peças e serviços, ou descontos em mão de obra e borracharia.

De acordo com Odoricio, os clientes poderão encontrar o que há de mais moderno entre os caminhões no mercado. “Queremos que nossos clientes possam contar com modelos modernos e seguros para o transporte de suas cargas. O Rodobens Fest será uma ótima oportunidade para apresentarmos as tecnologias disponíveis em nossos produtos”, afirma Odoricio.

Para conferir os endereços das concessionárias participantes, clique no link: https://veiculoscomerciais.rodobens.com.br/concessionarias

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.