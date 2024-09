Rodobens é reconhecida entre as 1000 maiores empresas no ranking de finanças do Valor Econômico

A marca se destacou na classificação final entre as dez organizações com as maiores notas no setor varejista – A Rodobens, especialista em projetos de vida, foi reconhecida por mais um ano no ranking das 1000 maiores empresas do Brasil, segundo levantamento realizado pelo Valor Econômico em parceria com o Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A marca também se destacou entre as dez organizações com as melhores notas na classificação final.

Neste ano, a Rodobens alcançou a 79ª posição no ranking de melhores companhias do setor financeiro, além de ocupar a posição 202 entre as 1000 empresas avaliadas. No segmento de comércio varejista, a organização obteve uma nota de 46,1, ocupando o quinto lugar entre as dez com as maiores pontuações em relação aos indicadores financeiros – considerando receita líquida, margem EBITDA, rentabilidade patrimonial, crescimento médio anual da receita líquida nos últimos cinco anos, alavancagem financeira e cobertura de juros.

“Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos no ranking Valor 1000 como uma das empresas que se destacam no setor. Além disso, nossa presença entre as dez companhias com as maiores pontuações em comércio varejista reafirma o quanto nosso modelo de negócios sinérgico e inovador nos permite atender às necessidades de nossos clientes de forma completa e eficiente”, diz Libano Barroso, CEO da Rodobens, que fechou 2023 com R$ 508 milhões de lucro líquido.

Além da performance financeira, o ranking considerou também as ações das empresas nas áreas ambiental, social e de governança. Recentemente, a Rodobens publicou a terceira edição do seu Relatório de Sustentabilidade, que apresenta avanços significativos nas práticas promovidas em 2023 e que impulsionam as estratégias de evolução nas práticas de ESG (Environmental, Social and Governance). “Continuaremos a trabalhar para melhorar e superar as expectativas do mercado, sempre buscando oferecer soluções que atendam às necessidades dos nossos consumidores e contribuam para um setor varejista mais forte e sustentável”, finaliza Barroso.

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

