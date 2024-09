ENS e Darwin firmam parceria para promover direção defensiva

Em evento realizado na última quarta-feira, 18 de setembro, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e a Darwin Seguros assinaram parceria no âmbito do curso on-line e gratuito de Direção Defensiva, oferecido pela ENS. O acordo foi firmado em São Paulo (SP), na sede da Roberto Manzini Centro Pilotagem, que desenvolveu o curso juntamente com a Escola e a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

Por meio da parceria, a Darwin Seguros passará a conceder benefícios a seus segurados que adquirirem o certificado de conclusão do curso, contribuindo assim para uma maior conscientização e segurança no trânsito.

Além dos executivos da ENS e da Darwin, estiverem presentes ao evento representantes da Manzini, da Abramet e membros da Comissão de Automóvel da FenSeg. Todos foram recepcionados com café-da-manhã de boas-vindas, seguido de apresentação do curso de Direção Defensiva, conduzida pelo superintendente de Marketing e Vendas da ENS, Luiz Mattua, por Roberto Manzini e pelo diretor Administrativo da Abramet, José Montal.

Assinatura no busto de Senna

Na sequência, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o autódromo de Interlagos, onde foram recebidos por Luis Ernesto Morales, engenheiro-chefe do GP do Brasil e presidente da Comissão Nacional de Circuitos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Morales conduziu os executivos em uma volta pelo circuito e explicou as reformas em andamento na pista que sediará uma das provas desta temporada da Fórmula 1, marcada para novembro.

Ao final, o grupo visitou o busto do piloto Ayrton Senna, local que marcou a assinatura simbólica da parceria entre ENS e Darwin. Após a visita ao autódromo, todos retornaram às instalações da Roberto Manzini para um almoço de confraternização, que contou com a presença do piloto da categoria Turismo Nacional, Victor Manzini.

Para o superintendente de Marketing e Vendas da ENS, Luiz Mattua, o acordo com a Darwin chancela a importância do curso para a sociedade. “Agora temos um grande parceiro que nos ajudará a propagar conceitos sobre segurança nas vias e, assim, termos um trânsito cada vez mais responsável, que sempre foi o principal objetivo quando idealizamos o curso”.

Certificado pago e cashback

Alex Frederico Dias, diretor Comercial da Darwin, destacou a relevância do curso e falou sobre a importância do acordo para a empresa. “ENS, Manzini e Abramet são instituições absolutamente confiáveis e alinhadas ao propósito da Darwin de democratizar o acesso ao seguro. Conforme nosso cliente dirige bem, ele paga menos pelo seu seguro. Se ele for um condutor responsável e certificado, terá ainda mais benefícios. Então, faz todo sentido esse curso estar alinhado ao nosso produto. É uma iniciativa sensacional e interessantíssima”.

Dias explicou como a parceria beneficiará, na prática, os segurados da empresa. “Os novos clientes que contratarem um seguro Darwin e emitirem a certificação do programa terão o valor deste certificado pago pela Darwin. Além disso, após um ano de vigência do seguro, devolveremos o valor desta certificação em formato de cashback na primeira renovação”.

O executivo antecipou que outras vantagens serão criadas para os clientes que fizerem o curso. “Em breve, vamos estender esse benefício para toda a nossa base. Nosso objetivo é conscientizar a sociedade brasileira para que tenhamos menos sinistros, menos mortes e seguros mais acessíveis”.

Marcelo Balas, diretor de Marketing da Darwin, revelou que a empresa sempre busca proporcionar benefícios que estimulem as pessoas a terem mais conscientização. “A conexão deste curso com o nosso produto foi total e essa parceria com instituições de renome tem um propósito verdadeiro. É um presente aos nossos segurados não apenas em termos de precificação, mas, principalmente, em relação à segurança. Queremos proteger os clientes e promover mais conscientização no trânsito”, frisou.

Sobre o curso de Direção Defensiva

Lançado em 2023, durante o mês de conscientização global para redução de acidentes de trânsito, o Maio Amarelo, o curso de Direção Defensiva alcançou a expressiva marca de 1,3 mil alunos.

O programa é totalmente on-line e gratuito. Para quem quiser obter certificado de conclusão, o investimento simbólico é de R$ 100,00. Clique aqui para mais informações e torne-se um condutor mais responsável e seguro!

Crédito da foto: ENS – João Vitor Silva