XS Global Brasil fortalece sua equipe de executivos com novas contratações

A XS Global Brasil, subsidiária da XS Global, inicia o ano ampliando seu time executivo recebendo dois novos especialistas. Alex Cunha e Marcos Meleiro se juntam a equipe, composta ainda por Rodrigo Granetto, diretor de Riscos Long Tail Brasil, e a Newton Queiroz, CEO e Country Manager Brasil. Alex Cunha, com mais de 10 anos de experiência no mercado segurador brasileiro, destaca-se pela sua expertise em Responsabilidade Civil Geral. Sua trajetória inclui passagens por renomados grupos multinacionais, onde liderou equipes e contribuiu significativamente para o desenvolvimento do segmento de RCG. Como Head de Responsabilidade Civil Geral na XS Global Brasil, sua missão será impulsionar o desenvolvimento de produtos e a carteira da companhia no país.

Marcos Meleiro, com mais de 30 anos de atuação nos mercados segurador e ressegurador, possui um vasto conhecimento nas áreas de Property e Engenharia. Sua experiência foi forjada em grandes grupos no Brasil e na Europa. Marcos se junta à XS Global Brasil como Head de Risco Short Tail, trazendo consigo um sólido conhecimento técnico que será fundamental para a evolução da empresa.

“A chegada de Alex e Marcos reflete o compromisso da XS Global com um de nossos grandes diferenciais, que é o profundo conhecimento técnico. Estes profissionais são amplamente reconhecidos no Brasil e no exterior por sua habilidade em desenvolver projetos significativos em suas áreas de atuação. Além disso, a chegada deles reafirma nosso contínuo compromisso em crescer de forma sustentável no país e expandir a gama de soluções oferecidas ao mercado segurador e ressegurador brasileiro”, afirma Newton Queiroz, CEO & Country Manager da XS Global Brasil.

Com esses reforços, a companhia se posiciona ainda mais forte para atender às demandas do mercado e promover inovações no setor. A XS Global é uma provedora de capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios com escritórios em vários países da América Latina, Estados Unidos, Inglaterra e Emirados Árabes.

Foto: Alex Cunha e Marcos Meleiro