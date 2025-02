Allianz Travel firma parceria com Rent a Bag para aluguel de malas de viagem

Desde o mês de janeiro, clientes terão desconto de 20% na locação de malas de viagem e malas de vinho – Para tornar a experiência de seus clientes ainda melhor, a Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners, que no Brasil atua como representante da Allianz Seguros, anuncia a nova parceria com a Rent a Bag, empresa líder no segmento de locação de malas. O benefício é válido para segurados das apólices comercializadas no website ( www.allianztravel.com.br ), por parceiros e por corretores de seguros.

Os clientes agora contam com 20% de desconto na locação de malas de viagem, além de 10% na venda bagagens específicas como de transporte de vinhos.

A iniciativa reforça o compromisso da Allianz Travel de estar presente em toda a jornada de seus segurados — antes, durante e após suas viagens. Além disso, o conceito de economia circular destaca as vantagens do aluguel em vez da compra, gerando economia financeira ao cliente e até de espaço, já que nem todos contam com espaço de sobra para armazenar malas grandes em casa.

“Nosso objetivo é criar valor em cada etapa da experiência do cliente. A locação de malas é um serviço que agrega comodidade e economia, especialmente em situações em que alugar é mais vantajoso do que adquirir um produto novo”, destaca Gabriel Nascimento, Gerente de Produto e Inovação da Allianz Travel Brasil.

Vantagens para Segurados Allianz Travel

Com a parceria, os segurados terão acesso a condições diferenciadas para locação e aquisição de malas de viagem e acessórios:

20% de desconto na locação de malas de viagem e malas específicas para transporte de vinhos com a utilização do cupom bagallianz

10% de desconto na compra de malas de vinho, novas ou seminovas, e no acessório “Wbag” (espuma interna para transporte de vinhos) com a utilização do cupom wineallianz

Os descontos estão disponíveis tanto para viagens nacionais quanto internacionais, com malas que atendem às especificações das companhias aéreas ao redor do mundo.

Soluções em Caso de Extravios ou Avaria

Em caso de situações adversas relacionados ao aluguel das malas, haverá três processos distintos:

Caução de segurança: um valor de R$ 150,00 é retido como garantia por mala alugada e devolvido ao final do contrato.

Extravio de bagagens: se a mala for extraviada por uma companhia aérea, o cliente deverá preencher o RIB (Relatório de Irregularidade de Bagagem). Caso a mala seja devolvida, o caução é reembolsado. Se não for localizada, o valor será utilizado para compensação.

Avarias: problemas como danos às malas durante o uso são cobertos pela RENT A BAG, que realiza os reparos sem custo adicional ao cliente.

Sobre a Allianz Travel

A Allianz Travel fornece produtos e serviços de seguros relacionados a viagens, incluindo cobertura de cancelamento de viagem, assistência médica e Telemedicina. Estabelecemos parcerias com companhias aéreas, agentes de viagens, bancos e outros intermediários em todo o mundo para oferecer planos de seguro-viagem com tranquilidade aos clientes. Impulsionamos constantemente as fronteiras tecnológicas e geográficas e nossas soluções globais de proteção de viagens combinam assistência e tecnologia para oferecer suporte aos clientes 24 horas por dia, sete dias por semana, antes, durante e após a viagem. Allianz Travel é a marca de seguros de viagem da Allianz Partners.

Para mais informações:

https://www.allianztravel.com.br/

Instagram @allianztravelbr

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais que abrangem seguro de viagem, mobilidade, assistência, seguro saúde e benefícios para funcionários. Orientados para o cliente, nossos especialistas inovadores estão redefinindo os serviços de seguros, fornecendo produtos e soluções prontos para o futuro, de alta tecnologia e com alto contato, que vão além dos seguros tradicionais. Nossos produtos são perfeitamente incorporados aos negócios de nossos parceiros, vendidos por meio de canais intermediários ou diretamente aos clientes por meio da marca Allianz. Presentes em mais de 75 países, nossos 21.900 funcionários falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,5 milhões de casos por ano e estão motivados a ir além para oferecer tranquilidade aos nossos clientes em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse: www.allianz-partners.com

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país. Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Serviços de assistência prestados por AWP Service Brasil Ltda. – CNPJ 52.910.023/0001-37, representante de seguro viagem da Allianz Seguros S.A. – ramo 1369, conforme extrato do contrato de representação de seguro.

Centrais de Atendimento: (i) Exterior: +55 11 4331 5445; (ii) Nacional: 0800 770 8020. Atendimento emergencial: Opção 2; SAC 24 horas: Opção 4.

Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde. Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. Consulte as Condições Gerais no site www.allianztravel.com.br . O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, ands. 1-parte, 2 ao 9, 15 e 16, Pinheiros, São Paulo – CEP: 05425-000. Processo SUSEP nº 15414.901460/2015-57 . Linha Direta Allianz Seguros: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (demais regiões). Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239.

A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações, acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade .