Sete em cada dez profissionais de seguros registraram aumento

Gerentes de atuarial, comercial e subscrição estão entre os cargos que registraram alta na remuneração do setor no Guia Salarial 2025 da Michael Page – Uma pesquisa recente conduzida pela Michael Page, referência global em recrutamento de média e alta gerência, revelou que 70% dos profissionais do setor de seguros receberam aumento salarial acima da inflação em 2024. O levantamento destacou que os outros 30% dos cargos avaliados mantiveram estabilidade ou registraram aumento abaixo da inflação. Entre os cargos com maior valorização estão os de gerente atuarial, comercial e de subscrição, que apresentaram um crescimento médio de 5% na remuneração.

“O setor de seguros se posiciona cada vez mais como uma área que antecipa tendências, lidando com evoluções tecnológicas e preparando-se para cenários econômicos, climáticos e de saúde altamente complexos. Profissionais que desejam se destacar precisam buscar atualizações constantes, identificando novas oportunidades e soluções que gerem valor estratégico para as organizações,” ressalta Juliana França, gerente-executiva da Michael Page

Confira abaixo as principais variações percentuais nos salários do setor de seguros:

Cargo

Salário fixo

Variação

Gerente atuarial

De R$ 18,7 mil a R$ 25 mil

5%

Gerente comercial

De R$ 10 mil a R$ 18,7 mil

5%

Gerente de subscrição

De R$ 18,7 mil a R$ 25 mil

5%

Para elaborar o estudo, a Michael Page consultou, no ano passado, cerca de 6,8 mil profissionais e empresas de todo o Brasil para entender quais são suas reais impressões sobre o mercado atual. Os profissionais consultados ocupam cargos que vão desde posições de analista até diretoria. A empresa procurou entender como os profissionais enxergam suas carreiras, a posição do empregador no seu desenvolvimento profissional e outros fatores que completam a remuneração.

A partir dessa consulta, a organização traçou a remuneração mensal de 2282 cargos em 12 setores (Agronegócio, Bancos e Serviços Financeiros, Engenharia, Finanças, Logística, Marketing e Digital, Saúde e Ciências, Recursos Humanos, Seguros, Tecnologia, Varejo e Vendas). Os cargos foram listados em faixas salariais mensais que variam de acordo com a experiência do profissional (analistas júnior, pleno, sênior, especialista, coordenador, gerência e diretor) e porte da empresa (pequeno, médio ou grande).

