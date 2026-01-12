Santander abre mais de 500 vagas para especialista patrimonial para Seguros e Consórcios

·Profissionais vão atuar de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas de seguros e consórcios para proteger o patrimônio dos clientes

·Pacote de remuneração prevê ganhos iniciais com bônus garantido nos primeiros oito meses, além de benefícios e remuneração variável semestral

·A vaga também contempla vale-alimentação, vale-refeição, 13ª cesta alimentação, auxílio creche/babá ou benefício para filho excepcional, assistência médica, odontológica e seguro de vida

O Santander anuncia a abertura de 537 vagas para a posição de especialista patrimonial, função estratégica voltada para a oferta de seguros e consórcios, com foco em fortalecer o relacionamento com clientes e ampliar a proteção patrimonial. São 311 vagas para Seguros e 226 vagas para Consórcios. O profissional será responsável por atuar com atendimento, consultoria personalizada e estratégias de longo prazo que assegurem a prosperidade dos clientes.

Para se candidatar, é necessário ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office. Acesse o link santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers para se inscrever.

O especialista irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.

O pacote de remuneração do Especialista inclui salário fixo no valor de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, em conformidade com a política de remuneração vigente. Nesse período, a remuneração total mensal será de R$ 7.372,59. A partir do 9º mês, o profissional mantém o salário fixo e pode contar ainda com remuneração variável semestral, conforme política vigente.

Para a posição de líder, a remuneração é composta por salário fixo + bônus garantido, totalizando o valor mensal de R$ 10.532,00 durante os primeiros oito meses. A partir do 9º mês, o líder passa a receber salário fixo mensal de R$ 5.436,09, além de remuneração variável semestral, baseada na média de performance da equipe, com pagamentos realizados nos meses de setembro e fevereiro.

Os benefícios da vaga contemplam vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48,00 por dia (cerca de R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta alimentação no valor de R$ 757,19, auxílio creche ou babá de R$ 522,70 mensais até os 4 anos, ou benefício para filho excepcional no valor de R$ 522,70 mensais, sem limite de idade.

A vaga também oferece assistência médica pelas operadoras SulAmérica ou Unimed, assistência odontológica pela Interodonto e seguro de vida da Zurich. Não é possível receber os dois benefícios simultaneamente: ao optar pelo benefício de filho excepcional, o colaborador torna-se inelegível ao auxílio creche/babá.

No portal Santander Carreiras, é possível buscar oportunidades em todo o Brasil de forma rápida e personalizada. Pelo campo “Local”, o candidato pode filtrar as vagas por país e estado, selecionando a região de sua preferência. Acesse santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers e confira as oportunidades disponíveis e as atualizações sobre novas vagas. A posição garante autonomia para fechar negócios não apenas dentro das agências, mas também em visitas externas ou em encontros informais, como cafés e reuniões de networking.