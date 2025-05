It’sSeg anuncia novo diretor comercial

Marcel Giacon assume direção comercial de benefícios corporativos e varejo – A It’sSeg, vinculada à Acrisure, anuncia a chegada de Marcel Giacon como diretor comercial de benefícios corporativos, varejo e do Canal It’s Brokers.

O executivo é graduado em Ciências da Computação pela FASP, e especialização em Seguros e Previdência pela FIA/ USP. Possui 22 anos de experiência, acumulando passagens por Bradesco Seguros, Assurant e Faifax, entre outras.

Marcel traz em sua bagagem conhecimento em integração de vendas, digitalização de canais, desenvolvimento de produtos e construção de parcerias.

Sobre a It’sSeg

A It’sSeg, de propriedade da Acrisure, é uma corretora, consultoria e administradora de benefícios fundada em 2014 a partir da integração de corretoras já consolidadas no mercado. Atualmente conta com 14 associações de empresas que, juntas, administram mais de 2,1 milhões de vidas e R$ 5,4 bilhões de prêmios anuais. Desde 2022 faz parte do grupo internacional Acrisure, sendo a primeira aquisição na América Latina.

http://itssegcompany.com.br