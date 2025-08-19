Demarest reforça área de Life Sciences e Healthcare com nova sócia

Nicole Recchi Aun vai atuar prestando consultoria jurídica e regulatória, com foco no mercado de saúde e do agronegócio – Em mais um movimento que visa sua expansão em áreas estratégicas, o Demarest Advogados, um dos maiores escritórios full service da América Latina, anuncia Nicole Recchi Aun como nova sócia de Life Sciences e Healthcare.

Nicole possui LL.M. em Direito, Ciência e Tecnologia pela Stanford University, nos Estados Unidos, e é graduada em Direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Com 14 anos de experiência, atua na consultoria jurídica e regulatória para empresas dos setores de saúde e agronegócio, reguladas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Sua prática abrange todo o ciclo de desenvolvimento de produtos, desde pesquisas clínicas até a fabricação, importação, lançamento comercial, acesso ao mercado e pós-mercado.

Ela também tem ampla experiência em temas como biotecnologia, bioinsumos, contratos, parcerias tecnológicas, saúde digital, compliance, além de operações de M&A e estruturação societária, incluindo startups. É reconhecida por publicações jurídicas de destaque, como Chambers e The Legal 500.

“A chegada da Nicole representa um passo importante no fortalecimento da nossa prática de Life Sciences e Healthcare. Sua sólida experiência e visão estratégica, desenvolvidas ao longo de mais de uma década de atuação no setor, serão fundamentais para ampliarmos nossa capacidade de oferecer soluções completas, sofisticadas e alinhadas às demandas cada vez mais complexas do mercado de saúde”, diz Elysangela Rabelo, sócia de LS e H do Demarest.

Nicole destaca que o mercado em que atua está em constante evolução, com significativa representação na economia e grande potencial de atrair investimentos, principalmente em áreas como inovação farmacêutica, dispositivos médicos, terapias avançadas, saúde digital e inteligência artificial aplicada à saúde.

“A coexistência de dois sistemas de saúde no país, público e privado, com lógicas de funcionamento distintas, somada ao dinamismo e à crescente inovação tecnológica do setor, traz complexidades que ampliam os desafios jurídicos e regulatórios para as empresas. Esse cenário traz oportunidades para a prestação de serviços jurídicos técnicos, especializados e estratégicos”, diz a nova sócia. “Minha expectativa é contribuir para consolidar ainda mais o trabalho realizado pelo escritório na área e desenvolver frentes de trabalho de forma integrada à estrutura full service do Demarest.”

Para José Diaz, managing partner do Demarest, as transformações do setor de Life Sciences, impulsionadas por avanços regulatórios e tecnológicos, como o novo marco legal da pesquisa clínica, e a maior demanda por soluções inovadoras, abrem espaço para incrementar a atuação da área em linha com o plano de crescimento do escritório.

Além disso, as mudanças que vêm ocorrendo no setor agro, como, por exemplo, o novo marco legal para bioinsumos, representam uma virada decisiva para o agronegócio brasileiro. Ao oferecer segurança jurídica e estimular práticas sustentáveis, não apenas fortalecem a competitividade do setor, mas também estimulam investimentos, desenvolvimento tecnológico e parcerias que colocam o Brasil na liderança global da bioeconomia.

“Estamos diante de dois setores altamente dinâmicos, Life Sciences e agronegócio, que compartilham desafios regulatórios complexos e grande capacidade de transformação. A chegada de Nicole fortalece nossa atuação nessas frentes, ampliando a oferta de serviços jurídicos completos e estratégicos, alinhados às necessidades de um mercado cada vez mais conectado, sustentável e exigente”, ressalta José Diaz.

Sobre o Demarest

Com 77 anos de trajetória, o Demarest é um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil e da América Latina, posição que é reforçada por rankings de uma variedade de publicações, incluindo Chambers, Thomson Reuters, Latin Lawyer, The Legal 500 e IFLR. Com endereços em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, oferece serviços jurídicos com o mais alto padrão de qualidade e excelência.

O Demarest é reconhecido como um dos melhores lugares para trabalhar com a certificação conferida pelo Great Place to Work®, instituição que também o certificou como uma das Melhores Empresas do Brasil para as Mulheres Trabalharem. Em 2022, também foi reconhecido pelo Instituto Mais Diversidade, em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a Human Rights Campaign Foundation (HRC), como uma das melhores empresas para os profissionais LGBTI+ trabalharem.

Foto: Nicole Recchi Aun, nova sócia do Demarest

Crédito: Juliano Stella/Divulgação