BWS IoT reforça estratégia no mercado de seguros com a contratação de Waldir Comin Jr.

Movimento fortalece a expansão da companhia no segmento e amplia foco em soluções tecnológicas para gestão de riscos e proteção de ativos – A BWS IoT anuncia a chegada de Waldir Comin Jr. como novo Gerente de Desenvolvimento de Negócios, reforçando sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua atuação no mercado de seguradoras. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas comercial, relacionamento e gestão de negócios, Waldir construiu uma trajetória sólida no setor de rastreamento, gerenciamento de risco e soluções para transporte e logística. Ao longo de sua carreira, atuou em empresas relevantes do segmento, desenvolvendo projetos voltados à segurança de cargas, à prevenção de acidentes e à integração com seguradoras, corretores e gerenciadoras de risco.

O executivo possui ampla experiência na estruturação de operações comerciais, na gestão de equipes e no desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas do mercado, com forte atuação junto a embarcadores, transportadores e parceiros estratégicos. Na BWS IoT, Waldir terá como principal objetivo ampliar a presença da companhia no segmento de seguros, impulsionando novas oportunidades de negócios e fortalecendo o relacionamento com players-chave do setor.

“A chegada do Waldir reforça nosso compromisso de aprofundar a atuação no mercado de seguros, trazendo ainda mais proximidade com os clientes e inteligência para a construção de soluções voltadas à gestão de riscos. Estamos ampliando nossa capacidade de entrega em um segmento estratégico para a BWS IoT”, destaca Oswaldo Conti-Bosso, CEO e Presidente da BWS IoT.

“Chego à BWS IoT com o desafio de contribuir para a expansão da empresa em um mercado extremamente estratégico. Acredito no potencial das soluções da companhia para transformar a forma como o setor de seguros utiliza tecnologia para a gestão de riscos e a proteção de ativos”, complementa Waldir.

A contratação também reforça o momento de inovação da companhia, apoiando o lançamento de novas soluções, como o conceito Inovação sem Fronteiras, o NB-IoT Mobile Tracker e a integração NB-IoT + LoRa — uma nova tendência global de inovação disruptiva, desenvolvida pela BWS IoT.

Sobre a BWS IoT

Líder na comercialização de tecnologia IoT e de rastreamento, com foco na recuperação de ativos no Brasil, a BWS IoT soma mais de 3,6 milhões de dispositivos comercializados, atendendo mais de 3.000 clientes e integrando-se a mais de 250 plataformas de rastreamento por meio de seu protocolo. A empresa oferece tecnologias inovadoras, com elevado nível de comunicação e suporte humanizado, contribuindo para maximizar a eficiência operacional e os resultados financeiros de seus clientes.