ABECOR celebra 20 anos de dedicação ao Resseguro

Em 2025, a ABECOR – Associação Brasileira das Empresas de Corretagem de Resseguro comemora 20 anos de atuação, celebrando duas décadas dedicadas ao fortalecimento, à integração e ao desenvolvimento técnico do mercado de corretagem de resseguros no Brasil.

Desde sua fundação em 2005, a ABECOR tem desempenhado um papel essencial na promoção de boas práticas, na difusão de conhecimento e na defesa de um ambiente pautado pela ética, integridade e transparência. Sob a liderança de seu primeiro presidente, Carlos Alberto Protásio, a associação iniciou sua trajetória estruturando bases sólidas para a representação das corretoras de resseguro em um cenário que se transformaria rapidamente com a abertura do mercado ressegurador em 2007. A partir desse marco, a ABECOR se consolidou como referência na interlocução com reguladores e na articulação institucional do setor.

Ao longo dessas duas décadas, a associação se tornou um espaço de cooperação e construção coletiva, impulsionando debates, iniciativas técnicas, eventos e ações que têm contribuído de forma significativa para o avanço e a modernização do mercado de resseguros no país.

Para o presidente da ABECOR, Eduardo Toledo, chegar aos 20 anos é motivo de celebração e compromisso renovado: “A ABECOR simboliza a força e a união de um setor que evolui continuamente. Ao longo desses 20 anos, construímos uma trajetória sólida e relevante, sempre guiados pela ética, pelo conhecimento e pelo diálogo. É uma honra fazer parte dessa história e contribuir para que a associação siga ainda mais forte e preparada para os desafios que virão.”

Em seu aniversário de 20 anos, a ABECOR reafirma sua dedicação ao desenvolvimento do mercado de resseguro e celebra o legado construído até aqui — com foco no futuro e na continuidade de sua missão institucional.