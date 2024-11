Relevância do Seguro Garantia nas licitações de infraestrutura de transportes

Essa modalidade de seguro garante continuidade de projetos e eficiência no uso de recursos públicos – De acordo com dados do governo federal, o Brasil alcançou o melhor Índice de Condição da Manutenção (ICM) da malha rodoviária desde o estabelecimento da atual metodologia, em 2016, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em maio de 2024, o ICM chegou a 70% de bom, contra apenas 12% de ruim ou péssimo.

“Em um contexto de investimentos expressivos, como os R$ 17 bilhões projetados pelo Ministério dos Transportes para o DNIT, o Seguro Garantia pode atuar na continuidade dos projetos que por qualquer razão estariam parados ou inacabados e na eficiência no uso de recursos públicos”, disse Ketlyn Stefanovic, diretora de Sinistros da Junto Seguros, que participou recentemente de uma mesa redonda no 1º Encontro de Licitações e Contratos do DNIT, com mais de 800 especialistas e gestores.

Até o momento o governo investiu R$ 14 bilhões em obras de infraestrutura para execução de quase 250 licitações na área de transportes.

Segundo Stefanovic, o seguro garantia com cláusula de retomada não apenas assegura o cumprimento dos compromissos contratuais, mas também resguarda a entrega dos projetos, mesmo diante de imprevistos. “O seguro garantia com cláusula de retomada é o único produto capaz de realizar a entrega das obras que por qualquer razão não foram finalizadas pelo contratado”, afirmou.

