ENS presente no sexto CQCS Insurtech & Inovação

Nos dias 12 e 13 de novembro, São Paulo (SP) receberá a sexta edição do CQCS Insurtech & Inovação, maior evento de inovação aberta em seguros da América Latina, que acontecerá no Pro Magno Centro de Eventos.

Organizada pelo Centro de Qualificação do Corretor de Seguros (CQCS), a edição de 2024 será a maior da história, com 172 palestrantes, dos quais 15 Keynote Speakers de renome mundial e 39 CEOs em painéis de liderança.

Na condição de patrocinadora, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) terá participação de destaque no evento. Confira o que a Escola levará ao CQCS Insurtech & Inovação.

Painéis e debates

No dia 12, a ENS marcará presença em dois painéis. Às 16h, o membro do Conselho de Administração da Instituição, Manuel Matos, estará no painel “SPOCs como abertura de novas possibilidades na Distribuição de Seguros” (sala 6).

Em seguida, às 16h50, a professora da Escola, advogada e sócia do escritório Mattos Filho, Camila Calais, será uma das debatedoras da palestra “Sandbox, Resseguro e Capital de Risco – Caminhos de Inovação para o Seguro” (sala 6).

No segundo dia de atividades, 13, a professora da ENS e presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira, conduzirá o painel “Open Insurance – Inovação e Transformação no Mercado de Seguros” (sala 5, às 14h30).

Estande e Diretório Insurtechs

A Escola também terá estande para relacionamento com os participantes do evento e divulgação de cursos premium, como o MBA Finanças e Seguros e a Certificação Avançada em Inovação em Seguros e Insurtechs.

No espaço, serão realizadas ações promocionais, com distribuição de brindes e do cupom ENS20, que concederá 20% de desconto em programas educacionais selecionados.

Outra importante iniciativa da ENS será o lançamento da versão atualizada do Diretório Insurtechs, publicação referência no âmbito da inovação. De autoria do Insurance & Innovation specialist, Samy Hazan, o e-book condensa as principais ações e projetos das startups e empresas inovadoras brasileiras.

Representarão a Escola no evento os dirigentes Maria Helena Monteiro (diretora de Ensino), Luiz Mattua (superintendente de Marketing e Vendas) e Rodrigo Matos (superintendente regional São Paulo), além de gestores e colaboradores das áreas de Ensino, Comercial e TI.

Clique aqui para mais informações e inscrições no evento: