Relatório de Sustentabilidade destaca que Wiz Co é a única corretora de seguros a receber o Certificado Empresa Pró-Ética

Grupo, que completou 50 anos em 2023, busca ampliação do impacto positivo nos temas que envolvem os compromissos ESG – A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, divulgou o seu Relatório de Sustentabilidade de 2023. O documento apresenta ao mercado como o Grupo conduz os negócios de forma sustentável e a busca por ampliar impacto positivo nos temas que envolvem os compromissos ESG (ambiental, social e de governança).

“No ano em que celebramos o nosso 50º aniversário, uma longevidade rara no setor de corretagem de seguros no Brasil, alcançamos resultados sólidos alinhados aos nossos objetivos, reafirmando o compromisso que temos com a excelência, inovação e sustentabilidade”, afirma Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

Entre os destaques do Relatório de Sustentabilidade está a renovação da certificação ISO 27001, demonstrando o compromisso da Companhia com a segurança da informação e a conquista do Certificado Empresa Pró-Ética, promovido pela CGU e pelo Instituto Ethos, graças ao Programa de Integridade da Wiz. Ele adota procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, além de aplicar os códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, conforme a legislação vigente e as melhores práticas de governança corporativa.

“Orgulhamo-nos de sermos a única corretora de seguros a receber essa distinção. Tudo é pensado para reforçar nosso compromisso com a conformidade legal, integridade corporativa e manutenção de um ambiente de trabalho seguro e ético”, revela o CEO.

O ecossistema empresarial da Wiz está amparado em uma forte cultura corporativa, orientada ao desenvolvimento de pessoas e entrega de resultados. São cinco os pilares da empresa: Desenvolvimento, sobre topar o desafio e protagonizar soluções; Equidade e inclusão, indo além da diversidade; Resultados consistentes, direcionando o entusiasmo e orgulho pela Wiz em ações do dia a dia; Sinergia, impulsionando o negócio por meio do trabalho em time; e Dinamismo, reagindo de forma positiva, proativa e ajustando a rota sempre que necessário.

“Os resultados de 2023 refletem um ano de progresso significativo e compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável na Wiz Co. Nosso propósito – assegurar empresas e pessoas, gerando impacto positivo nos negócios e na sociedade – guiou nossas ações e iniciativas ao longo do ano”, explica Carolina Bento, Diretora de Gente e Cultura da Wiz Co. Ela completa: “Realizamos nossa primeira consulta com stakeholders para definir nossa materialidade estratégica, garantindo ações de sustentabilidade relevantes e impactantes. Alcançamos um notável progresso em diversidade e inclusão, aumentando a representatividade de mulheres e pessoas negras em cargos de liderança”.

Outro ponto que o Relatório de Sustentabilidade ressalta é o compromisso do Grupo com as pessoas e considerar os wizzers como seu maior ativo, além de promover um ambiente inclusivo. Como reflexo positivo do clima interno, a Wiz foi, pelo 9º ano consecutivo, certificada na Great Place To Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar no centro-oeste. O relatório pode ser acessado no site de sustentabilidade do Grupo Wiz Co, por este link.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,2 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.