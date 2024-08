Relação entre pais e filhos é tema do 3º episódio do “Jornada Conectada”, videocast do Grupo Bradesco Seguros

Nesta edição, Lívia Torres recebe o Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, Leonardo Freitas, e conversam sobre o equilíbrio entre trabalho e família – Celebrando o mês dos pais, desde 28 de agosto, está no ar o 3º episódio do videocast ‘Jornada Conectada’, do Grupo Bradesco Seguros. Nesta edição, a apresentadora Lívia Torres recebe Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, para falar sobre a relação entre pais e filhos, as reflexões que surgem nessa fase da vida e sobre como conciliar a vida profissional com o tempo de qualidade dedicado à família.

Durante a conversa, o executivo, que é pais de duas filhas, uma de 13 e outra de 14 anos, compartilha mecanismos que desenvolveu ao longo dos anos para focar no que é mais importante tanto na relação com o trabalho quanto na paternidade. Para ele, estar verdadeiramente presente nos momentos que são importantes é válido para ter tempo de qualidade com as filhas e para se relacionar com os mais de 40 mil corretores pelo país.

Para assistir ao episódio, acesse o canal do YouTube da Bradesco Seguros: https://www.youtube.com/watch?v=dRSJ7_pN2J4

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.