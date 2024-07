Reflexo da tragédia no Sul, sinistralidade nos seguros de danos salta, em maio, para 66,1%

O indicador estava em 42,1% no mês anterior. Dados são do Relatório Síntese Mensal – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) acaba de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de maio de 2024.

A sinistralidade nos seguros de danos saltou para 66,1% em maio de 2024; o mesmo indicador estava em 42,1% no mês anterior. Esse aumento na média nacional ocorre no mesmo mês em que foi declarado estado de calamidade pública em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

Em um recorte por Unidade da Federação, observa-se que, no Rio Grande do Sul, os valores de sinistros diretos no segmento de danos totalizaram R$ 1,69 bilhão em maio de 2024, um crescimento de 192,5% em relação a abril, quando o montante foi de R$ 580 milhões.

A Susep, para conhecer melhor a dimensão do impacto das enchentes no Rio Grande do Sul no mercado segurador, seguirá monitorando de perto a sinistralidade na região afetada. A Autarquia, desde o início da emergência, vem fazendo estudos para análise das possíveis consequências do evento sobre os mercados supervisionados, verificando, além dos sinistros avisados, o devido atendimento aos segurados e, ainda, os aspectos financeiros e prudenciais das seguradoras.

Para o mês de maio, o relatório traz, ainda, outros destaques, como a arrecadação total no setor nos primeiros cinco meses do ano, que foi de R$ 174,54 bilhões, um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período de 2023.

Ainda conforme o documento, os valores que retornaram à sociedade totalizaram R$ 99,12 bilhões até o quinto mês, dos quais, R$ 22,58 bilhões somente em maio.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, tiveram, no acumulado até maio, uma arrecadação de R$ 81,47 bilhões, alta de 11,47% frente ao mesmo período de 2023, quando a arrecadação foi de R$ 73,09 bilhões.

Já os seguros de danos tiveram crescimento de 8,5% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até maio de 2024 com o mesmo período de 2023.

O documento informa ainda que, nos seguros de pessoas, o seguro de vida alcançou em maio de 2024 o montante acumulado de R$ 13,64 bilhões, obtendo um crescimento de 16,1% em relação ao mesmo período de 2023.​

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de maio, que pode ser acessado no site da Susep.

Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

Por fim, destacamos que, para melhor orientar a população vitimada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Susep lançou um Guia de Orientações sobre os principais seguros que podem conter coberturas para os danos causados por eventos climáticos.