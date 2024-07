Rapport mostra eficiência e inovação para formandos da ENS

Pelo segundo ano consecutivo, Assessoria participa da Oficina de Negócios do Corretor de Seguros realizada pela Escola de Negócios e Seguros – A Rapport Assessoria de Seguros foi uma das empresas presentes na Oficina de Negócios do Corretor de Seguros promovida pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), no sábado, 13 de julho, direto de seu estúdio no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo e assistido até o momento desta matéria por mais de 1400 alunos do Curso de Habilitação para Corretores de Seguros (CHCS), ministrado pela Escola.

Oportunidade – “Há 23 anos no mercado, a Rapport se dedica totalmente em apoiar o corretor em suas necessidades diárias, mapear todos os seus fluxos operacionais e criar facilitadores para que ele consiga exercer a sua atividade com excelência. Entendemos como nossa missão dar continuidade a formação acadêmica que recebem da ENS, oferecendo conhecimento complementar para sua qualificação profissional e treinamento para que absorva a rotina operacional para uma venda qualificada”, destacaram Márcio Mello, diretor Comercial e André Mattos, gerente Comercial da Rapport. A receptividade da Assessoria entre os formandos tem sido ótima, gerando inclusive, muitos elogios no chat durante a transmissão.

Tecnologia – A Rapport oferece um ecossistema completo com soluções tecnológicas para os corretores de seguros, suporte técnico e operacional avançado, que permite com que a Assessoria trabalhe com corretores do Brasil inteiro e até com os que vivem fora do país. São ferramentas de gestão de ponta como o sistema Quiver e diversos canais de comunicação como o WhatsApp Business e a Plataforma de Comunicação Blip, em que é possível falar com o corretor a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. “Quando o corretor entra nesse WhatsApp, onde também estão cadastradas todas as seguradoras, ele digita a seguradora que ele quer atendimento, ou seja, ele já passa diretamente a ser atendido por um técnico específico para aquela demanda. Isso tudo fica registrado e nós podemos verificar se há alguma demanda que não foi atendida, algum gargalo, o tempo de retorno, enfim, fazemos uma supervisão”, explica Márcio Mello, diretor Comercial da Rapport.

Lançamentos – Durante a Oficina da ENS, a Rapport lançou dois novos programas. A criação de sites personalizados para os corretores, com produção de conteúdo que eles poderão enviar via redes sociais para seus clientes, que irão despertar a consciência deles sobre a necessidade de determinado seguro e fazendo com que esse cliente volte assim aos seus sites e seja convidado a cotar o produto e gere uma oportunidade de venda. Para conferir um exemplo de como poderá ser de um site já personalizado, acesse: marcelo.rapportech.com.br

O outro lançamento ficou por conta do programa de estágio não remunerado da Assessoria chamado: “Corretor do Futuro”, idealizado para ir ambientando o corretor ao mercado e as principais rotinas da atividade, como também às ferramentas utilizadas pelos assessorados da Rapport. Para se candidatar, visite o site da Rapport e clique na opção Corretor do Futuro que aparece no menu principal e se inscreva.

O programa da ENS – Realizada duas vezes ao ano, a Oficina chegou à sua 22ª edição, já tendo percorrido 11 cidades e treinado mais de 8 mil estudantes. A diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro que abriu o evento, destacou a relevância das empresas para o sucesso da Oficina. “Nosso curso tem uma bagagem teórica bastante robusta e a Oficina é o complemento pelo lado prático. A adesão por parte das empresas é fundamental, pois esta é a essência da iniciativa, permitir o contato direto dos alunos com representantes do mercado”. Na parte matutina do evento, conduziram a programação a gerente de Ensino Técnico, Simone Maiello e o professor Renato Gonçalves.

Para assistir a apresentação da Rapport na íntegra na 22ª edição da Oficina de Negócios do Corretor de Seguros acesse o YouTube através do link:

https://www.youtube.com/watch?v=jvvrr7jIKhs&ab

E para conhecer mais sobre a Rapport e se cadastrar em mais de 20 seguradoras parceiras totalmente grátis, basta acessar o site: rapportseguros.com.br

Sobre a Rapport – Há 23 anos a Rapport Assessoria de Seguros se dedica a simplificar e enriquecer a experiência de seguros para corretores e seus clientes. Nossa abordagem única combina tecnologia avançada, suporte personalizado e uma compreensão profunda das necessidades do mercado. Utilizando uma metodologia inovadora transforma o processo de seguros mais eficiente e acessível.

Da esquerda para direita: André Mattos, gerente Comercial da Rapport: Marila Helena Monteiro, diretora de Ensino da ENS e Márcio Mello, diretor Comercial da Rapport. Foto: Divulgação