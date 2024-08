Raízen Power e Embracon fecham acordo de energia renovável

A união estratégica entre as empresas prevê 54 MWh de energia de fonte solar e biomassa para filiais da rede de consórcios em nove estados – A Raízen Power, marca dedicada às soluções de energia elétrica renovável da Raízen, acaba de anunciar a aquisição de um novo cliente no seu serviço de geração distribuída compartilhada, a Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil. O acordo prevê 54 MWh de energia limpa para as unidades consumidoras da administradora em nove estados.

No momento, metade das 90 unidades da rede Embracon no País já estão em processo de transição para energia renovável, sendo que destas, 27 já estão ativas no contrato e 8 já tiveram as assinaturas realizadas. O volume negociado resulta na redução de 190 toneladas de emissões de CO₂, o que equivale à preservação de mais de 1300 árvores. Além disso, para as unidades já ativas, estima-se uma economia superior a R$ 130 mil em custos com eletricidade ao longo de 24 meses, representando uma redução de 10% a 15% nos gastos com energia.

A solução de geração distribuída assinada pela Embracon funciona como uma espécie de consórcio da empresa com usinas administradas pela Raízen Power, que trazem um potencial significativo de economia mensal para a companhia. Nesta modalidade, o cliente passa a fazer parte das usinas, onde gerará a própria energia renovável com a distribuição sendo feito pela distribuidora local. Além da solução de geração distribuída, a parceria também contempla a emissão de certificados globais I-RECS, que comprovam que a energia elétrica consumida é proveniente de fontes 100% renováveis.

Atualmente, a Raízen Power é uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com mais de 100 mil clientes conectados em seu portfólio. “Como parte da nossa meta de democratizar o acesso à energia renovável, o negócio representa um importante passo para nós e para os nossos objetivos de apoiar nossos clientes em suas jornadas de descarbonização. Estamos construindo um portfólio completo e integrado de soluções focadas em atender às necessidades do mercado e entendemos que a formação de parcerias e aliança entre empresas é fundamental”, afirma Bruno Lopes, Diretor de Comercial, Marketing e Inovação da Raízen Power.

Além de operar plantas de geração de energia centralizada e distribuída por meio de fontes renováveis, a companhia conta com soluções de recarga para veículos elétricos, atuação no mercado livre de energia, nos modelos varejista e atacadista, e comercialização de certificados I-RECs.

O destaque da parceria entre as empresas está na sinergia entre os negócios no ramo de consórcios, na busca pela sustentabilidade energética e no cumprimento da agenda ESG. Em diferentes segmentos, sendo uma voltada para o setor elétrico e outra para contemplação de veículos, imóveis e serviços, ambas as companhias possuem foco em promover a melhor experiência, vantagens e condições ao cliente.

Para Luís Toscano, vice-presidente de Negócios da Embracon, colaborar para a transição energética é um marco importante no negócio da empresa: “A utilização de energia limpa em nossas unidades reforça nosso compromisso em mitigar os impactos dos eventos climáticos extremos, alinhando-se aos objetivos de ESG e proporcionando benefícios tangíveis não apenas para suas operações, mas também para o meio ambiente e para a comunidade em geral”.

A empresa atua no segmento de consórcios, que registrou 10 milhões de participantes ativos e movimentou mais de R$ 316,7 bilhões em 2023, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). A Embracon anunciou faturamento de R$ 8.9 bilhões no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, incluindo varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais e empresas de máquinas agrícolas, além de quase 3 mil colaboradores celetistas.

As mais de 50 usinas administradas pela Raízen Power geram energia de fontes limpas como solar e biomassa. Para consumidores que desejam ter cotas nessas plantas e aos benefícios da solução, basta estar conectado em uma rede de baixa tensão e possuir contas de energia com valor mensal a partir de R$ 160 para pessoas físicas ou R$ 500 para CNPJs. A modalidade não exige nenhum tipo de investimento em obras ou placas fotovoltaicas, sendo uma opção vantajosa para aqueles que desejam economizar nos gastos com energia e aderir a práticas mais sustentáveis sem nenhum custo adicional. Dentre os segmentos que mais podem se beneficiar, estão: padarias, redes de supermercados, academias, restaurantes, lojas, estacionamentos, hotéis, salões de beleza e diversos outros ramos do comércio e de serviços. A solução proporciona um potencial de até 20% de redução nos custos com energia.

Sobre a Raízen Power

Raízen Power é a marca dedicada às soluções de energia elétrica renovável da Raízen – referência global em biocombustíveis e bioenergia. Uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil em volume, a Raízen Power possui mais de 100 mil clientes conectados no seu amplo portfólio de soluções integradas e customizadas para diversos perfis de clientes, que vão desde pessoas físicas até grandes empresas.

A marca opera plantas de geração de energia centralizada e distribuída por meio de fontes renováveis como a solar, biomassa proveniente do bagaço da cana-de-açúcar, pequenas centrais hidrelétricas e biogás de aterros urbanos. Oferece serviços de Geração Distribuída (GD) em diversos estados do território nacional, migração e gestão para o Mercado Livre de Energia, comercialização de energia elétrica, certificados de energia renovável (I-RECs) e soluções de recarga para veículos elétricos por meio do programa Shell Recharge.

Além disso, firma parcerias e investimentos em startups e energytechs que atuam conjuntamente no seu ecossistema de negócios com o objetivo de avançar cada vez mais na oferta de soluções aos consumidores para democratizar o acesso à energia limpa para todos em toda a sua jornada, tanto em casa, no trabalho ou no seu deslocamento. Na safra 2023’24, a marca comercializou 3,0 GW médios de energia no mercado livre, negociou mais de 1,6 milhões de I-RECs, dobrou a sua atuação em GD atingindo a marca de 67 sites espalhados pelo Brasil, ampliando a presença para 12 estados, além de gerar mais de 265 MW médios de energia renovável.

Sobre a Embracon

Há 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon já entregou mais de meio milhão de bens. Autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), a empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, incluindo varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais e empresas de máquinas agrícolas, além de quase 3 mil colaboradores celetistas.