Protagonismo e estratégia: Thunder Summit abre inscrições para sua primeira edição

Evento de transformação promovido pelo JRS e pelo Grupo Exalt será realizado no Cubo Itaú, em São Paulo, no mês de maio.

As vendas de ingressos para o Thunder Summit já estão abertas. O encontro estratégico sobre transformação e tendências será realizado no dia 21 de maio de 2026, no Cubo Itaú, em São Paulo (SP).

Os ingressos estão disponíveis por meio da plataforma Sympla. O evento terá público presencial limitado a aproximadamente 200 participantes e contará com curadoria na seleção dos inscritos.

O Thunder Summit é uma iniciativa do JRS, plataforma nacional especializada em comunicação e eventos do mercado de seguros, em parceria com o Grupo Exalt, aceleradora de corretoras com foco em crescimento e performance estratégica.

Segundo os organizadores, a proposta é discutir posicionamento, estratégia e protagonismo no atual cenário do setor. “O mercado de seguros vive um momento de transformação estrutural. O Thunder Summit nasce para reunir lideranças que desejam assumir protagonismo nesse novo ciclo”, afirma Júlia Senna, CEO do JRS.

Para Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt, o evento atende a uma demanda crescente por clareza estratégica. “O setor exige cada vez mais gestão, posicionamento e capacidade de execução. O Summit foi estruturado para provocar reflexões práticas e gerar conexões de alto nível entre decisores”, destaca.

Condição especial para corretores Exalt

Corretores vinculados ao Grupo Exalt contarão com 15% de desconto na aquisição do ingresso, mediante utilização de voucher que será disponibilizado diretamente pela organização da aceleradora.

Público estratégico e experiência presencial

Com formato presencial, o Thunder Summit reunirá corretores estratégicos, executivos de seguradoras, lideranças empresariais e profissionais ligados à transformação do mercado.

A programação completa, incluindo palestrantes e temas centrais, será divulgada nas próximas semanas no site oficial.

Serviço

Thunder Summit – Seguro. Tendência. Transformação.

Data: 21 de maio de 2026

Horário: 14h às 19h

Local: Cubo Itaú – São Paulo (SP)

Ingressos: via Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/thunder-summit-seguro-tendencia-transformacao/3329608)

Realização: JRS + Grupo Exalt