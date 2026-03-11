Claps anuncia primeiro sistema de pagamento de seguros em criptomoedas do Brasil

Plataforma brasileira integra Bitcoin e Ethereum à jornada de distribuição e pagamento de seguros para bancos, cooperativas e grandes corretoras e acelera a trasnformação digital do setor – O mercado de seguros brasileiro está prestes a dar um passo inédito. A Claps, empresa de tecnologia especializada na digitalização da distribuição de seguros, anuncia o lançamento do primeiro sistema do país que permitirá o pagamento de seguros com criptomoedas, iniciando com Bitcoin e Ethereum, por meio de sua unidade financeira PagueOn.

A novidade marca uma revolução na forma como bancos, cooperativas, grandes corretoras e demais instituições poderão oferecer produtos e receber pagamentos, abrindo caminho para a convergência real entre o setor de seguros e o universo de ativos digitais.

“Estamos criando uma ponte segura entre o ecossistema tradicional e a nova economia digital. O pagamento em cripto será uma alternativa moderna, rastreável e integrada ao fluxo regulado do setor”, afirma Márcio Andrade, CEO da Claps.

Ecossistema integrado para distribuição e pagamentos

Mais do que viabilizar pagamentos em criptomoedas, a Claps se posiciona como uma plataforma completa que conecta seguradoras e instituições financeiras em um ambiente digital único, permitindo que bancos e cooperativas criem, personalizem e distribuam seus próprios produtos de seguros – com autonomia total para definir preços, margens, assistências, cashback e benefícios.

Construída sobre uma infraestrutura robusta de APIs, a solução concentra múltiplos produtos de diferentes seguradoras no mesmo ecossistema, simplificando fluxos operacionais e reduzindo custos de integração.

O lançamento do módulo de cripto pela PagueOn complementa a estrutura já existente de cobranças via Pix, boleto, cartão e débito em conta. A unidade também automatiza o repasse de comissões a parceiros, trazendo mais velocidade, segurança e rastreabilidade para toda a jornada financeira.

Segundo Andrade, “a iniciativa atende a um movimento global de modernização dos meios de pagamento e coloca o setor de seguros brasileiro em um novo patamar de inovação”.

Presença nacional e parceiros estratégicos

Parte do Grupo MA9, especialista em transformação digital para o sistema financeiro, a Claps possui sede em Aracaju (SE) e escritório em São Paulo (SP). A plataforma já atende instituições como bancos estaduais e mantém parcerias com seguradoras de grande porte.

Com o novo modelo de pagamento em cripto, a empresa se posiciona como protagonista na evolução dos meios de pagamento no setor de seguros, oferecendo mais flexibilidade tanto para instituições distribuidoras quanto para seus clientes. “O mercado de seguros exige velocidade, autonomia e integração. Com o pagamento em criptomoedas, damos um salto tecnológico que reposiciona o setor para a próxima década”, conclui Márcio Andrade.

Sobre a Claps

A Claps é uma empresa do Grupo MA9 especializada em tecnologia para o mercado de seguros. Oferece soluções completas de distribuição digital, pagamentos e gestão de produtos, conectando seguradoras, bancos, cooperativas e corretoras em uma única plataforma.

Mais informações: www.claps.com.br

Foto: Marcio Andrade, CEO da Claps