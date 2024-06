Promotiva alcança R$ 166,8 milhões em receita bruta no 1T24, após aumento de 25% em 2023

Empresa apresenta crescimento acelerado e expansão de presença no mercado desde o fim de 2022, quando foi adquirida pelo Grupo Wiz Co

A Promotiva, unidade de negócios do Grupo Wiz Co (B3: WIZC3) e gestora da maior rede de correspondentes bancários do Banco do Brasil, fechou o primeiro trimestre de 2024 com sua melhor performance histórica, ao alcançar R$ 166,8 milhões de receita bruta.



O resultado é mais uma etapa do crescimento acelerado da empresa, que terminou o ano de 2023 com uma receita bruta de R$ 629,5 milhões, 25,4% acima do resultado apresentado em 2022, ano em que, no último trimestre, foi adquirida pela Wiz.



A empresa também alcançou o volume de R$ 1,8 bilhão em crédito líquido PF comercializado no 1T24 e R$ 518 milhões em cartas vendidas no produto Consórcio, principalmente alocados entre automóveis, imóveis e pesados; além de R$ 82,6 milhões de prêmios emitidos no produto Prestamista.



Fazer parte do Grupo Wiz Co foi essencial para a Promotiva alcançar estes números, devido à gestão profissional e com foco no resultado. A parceria gerou governança corporativa, gestão de compliance e grande investimento no monitoramento de riscos.



Foi feito um novo modelo de atuação comercial, através de uma reestruturação organizacional que trouxe à companhia gerentes regionais com foco na expansão da operação de cada região do país de forma assertiva e direta.

“Além disso, nos empenhamos na certificação dos correspondentes bancários; fizemos a estruturação de projetos e novos negócios, com objetivo de expandir a carteira de produtos a serem comercializados; e investimentos em inteligência e performance, com a criação de painéis gerenciais para acompanhamento e monitoramento dos credenciamentos de novos parceiros, distribuição da produtividade de convênios, gestão e monitoramento de vendas e produção, análise de KPIs, entre outros”

destaca Rodrigo Salim, diretor executivo da Promotiva

Os números de 2024 também demonstram que a Promotiva manteve o foco na expansão da rede comercial e de convênios credenciados. São mais de 690 Cobans em funcionamento distribuídos por todo o país, 71,6% a mais do que no mesmo período de 2023.



Além disso, em 2023 a Promotiva realizou o treinamento, online e presencial, de mais de 9.700 pessoas, o que ajudou a aprimorar habilidades da equipe e representa um crescimento de 130% em comparação com 2022.



Atendeu ainda 88 mil contatos pelo suporte, crescimento de 16% da demanda em relação a 2022, com melhoria de 3 pontos percentuais no nível de serviço (SLA), o que mostra o compromisso da empresa em garantir a satisfação dos clientes. Por fim, a unidade de negócios da Wiz Co teve um grande aumento no seu alcance, já que dobrou a rede de credenciados, chegando a 801 parceiros no final do ano passado.



O CEO da Wiz Co, Marcus Vinícius de Oliveira, reconhece a importância da Promotiva nos resultados do Grupo.

“É uma unidade de negócios que, desde que foi adquirida, vem ganhando relevância e apresentando números expressivos, o que comprova a velocidade e capacidade da Wiz em integrar novos negócios e gerar valor para seus parceiros”

afirma o executivo.

“A Promotiva, que foi responsável por 71% da receita consolidada do segmento de Crédito e Consórcios no 1T24, se mantém focada na expansão da rede comercial e de convênios credenciados, fortalecendo sua presença no mercado e reduzindo a dependência de convênios específicos” finaliza Marcus Vinícius de Oliveira.

Sobre a Promotiva

A Promotiva é a maior gestora de correspondentes bancários do Banco do Brasil. A rede da Promotiva está presente em mais de 3 mil municípios em todo o território nacional e atua exclusivamente na distribuição de produtos do Banco do Brasil e suas subsidiárias, possuindo em portfólio produtos como crédito pessoa física, consórcios, seguros e outros serviços.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,2 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015.



Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.