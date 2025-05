Previdência privada impulsiona independência financeira

Investimento de longo prazo se apresenta como uma das principais estratégias não apenas para a aposentadoria, mas também para a conquista de objetivos de vida – O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, convida à reflexão sobre a trajetória profissional e o futuro financeiro. Mas, além de comemorar conquistas, a data reforça a importância de pensar no planejamento de longo prazo, considerando alternativas que possam garantir liberdade de escolha e segurança nas diferentes fases da vida.

Nesse contexto, a previdência privada constitui um aliado indispensável à construção de um planejamento financeiro consistente, especialmente por ser um instrumento flexível, que oferece ao participante a possibilidade de escolha entre acumular recursos para sua aposentadoria ou programar-se, por exemplo, para custear uma especialização no exterior, um período sabático, uma transição de carreira, a abertura de um negócio ou mesmo a aquisição de um imóvel.

“A previdência privada é um pilar fundamental para quem deseja construir sua independência financeira de forma planejada e segura. Essa visão ganha força principalmente entre jovens adultos e profissionais em busca de maior qualidade de vida, pois, quanto mais cedo se começa a investir, maiores são os benefícios, tanto pela opção de efetuar aportes de menor valor, quanto pelo efeito cumulativo dos juros compostos ao longo do tempo”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Para os trabalhadores formais, uma possibilidade é aderir aos planos de previdência empresariais, nas empresas que oferecem esse benefício. Outro caminho, válido para todos os trabalhadores e para população em geral, são os planos individuais, nas modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), hoje acessíveis para todas as faixas de renda, idades e perfis de investidores.

Seja qual for a finalidade desejada, a previdência privada possui atributos exclusivos, como dedução no Imposto de Renda dos valores investidos no plano em até 12% da renda bruta anual, no caso do PGBL; escolha do regime tributário entre progressivo e regressivo; isenção da cobrança semestral de IR, o chamado come-cotas; portabilidade, que permite alterar a estratégia de investimento sem incidência de imposto; e facilitação do planejamento sucessório, pois os recursos não entram em inventário, sendo transferidos diretamente aos beneficiários indicados no plano.

“Ao adotar a previdência privada como parte de sua estratégia de vida, o indivíduo amplia suas possibilidades de realização pessoal e profissional, podendo escolher como e quando deseja usufruir dos frutos de seu planejamento,” completa Scripilliti.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência