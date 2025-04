Cerca de 91 mil aderem à previdência privada nos últimos 12 meses

Quantidade refere-se ao número de pessoas que passaram a participar de planos abertos de previdência privada desde fevereiro de 2024

O último relatório realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi informa que, em fevereiro de 2025, os planos de previdência privada aberta no país ganharam 91 mil novos participantes, quando comparado o último mês ao número do ano passado.

Nos últimos 12 meses o setor arrecadou R$ 195 bilhões, um crescimento de 10,7%. Na mesma base de comparação, os resgates subiram 11,3%, somando R$ 141 bilhões, e a captação líquida – que é o resultado dos prêmios e contribuições menos os resgates – foi de R$ 54 bilhões, uma expansão de 9,3%.

Considerando apenas os valores do mês de fevereiro de 2025, foram arrecadados R$ 15 bilhões. Houve também R$ 12,8 bilhões em resgates, resultando em uma captação líquida que superou R$ 2 bilhões no mês.

Número de planos e participantes cresce

Esses valores são resultado do esforço de 11,2 milhões de pessoas, cerca de 7% da população com 18 anos ou mais no país aportando em planos desta natureza. Destes, 80% estavam em planos individuais e 20% nos coletivos.

Ao todo, em fevereiro de 2025 eram 13,6 milhões de planos de previdência privada aberta. Destes, quase a totalidade (99,4%) estão em fase de acumulação, evidenciando o quanto jovem ainda é o setor e o seu potencial de crescimento.

VGBL lidera opções de planos e nos aportes

O relatório ainda permite visualizar os planos por tipo de produto. O VGBL — Vida Gerador de Benefício Livre — foi escolhido em 62% dos casos, enquanto o PGBL — Plano Gerador de Benefício Livre — responde por 23% do total. Os demais 15% são referentes aos planos Tradicionais. Considerando apenas o resultado de fevereiro, foram arrecadados R$ 13,8 bilhões (92,1% da captação bruta) nos planos VGBL e R$ 1 bilhão em PGBL (6,4%). Outros R$ 226 milhões (1,5%) se referem aos planos Tradicionais.